Per l'aumento degli stipendi i consiglieri capitolini dovranno aspettare

I consiglieri capitolini dovranno pazientare, per la trasformazione del gettone di presenza in indennità vera e propria, con relativo aumento, se ne parlerà a primavera. La Corte dei Conti ha chiesto al Viminale e al MEF, che avevano firmato il decreto sugli adeguamenti, di sapere a quanto ammonterebbe esattamente la spesa per le casse di Roma Capitale. L'ente, infatti, in virtù del patto di stabilità non può chiudere il bilancio in passivo.

La delibera che approvava l'aumento in busta paga per i consiglieri capitolini

A luglio in aula Giulio Cesare i consiglieri avevano approvato una delibera che riconosce le indennità di funzione in sostituzione dei gettoni di presenza. Lo stipendio, quindi, sarebbe stato calcolato in rapporto all'indennità del Sindaco e non più in base al numero di presenze, fermo restando l'obbligo a garantire il 60% di partecipazione a commissioni e sedute dell'assemblea ogni mese. Così facendo il Campidoglio ha concluso un iter legislativo partito addirittura nel 2010 con il decreto numero 156.

La Corte dei Conti chiede maggiori specifiche sui costi dell'operazione

Almeno così si credeva a Palazzo Senatorio. Perché invece i giudici contabili hanno preso in mano l'atto e hanno voluto vederci chiaro: quello che viene richiesto, infatti, è una verifica da parte della Ragioneria del computo economico complessivo, per cui ci sarà bisogno di un'integrazione di documenti. Quello che non è specificato nel decreto, infatti, è a quanto ammonta attualmente il gettone di presenza, il totale delle somme erogate a titolo di rimborso nel 2022 e l'indennità di carica del Sindaco sempre per il 2022. Anche perché è da quest'ultimo dato che si parte per calcolare il nuovo stipendio dei 48 consiglieri capitolini.

Perché questa delibera è arrivata in consiglio

La proposta è stata lavorata in prima persona da Andrea Alemanni, consigliere Pd e ha sin da subito visto concorde buona parte del centrodestra, soprattutto Fratelli d'Italia. Ad essere attuato è il decreto legislativo 156 del 2010 che trasforma i gettoni di presenza in indennità universale di funzione, contributi compresi. Ad oggi, con i gettoni, i consiglieri possono arrivare ad un massimo lordo di 2.894 euro, mentre con la nuova normativa l'incremento sarebbe di circa 2.300 euro lordi. "Un modo per permettere a chi fa il consigliere di dedicarsi esclusivamente alla città" sottolineava Alemanni sei mesi fa.

Quanto prenderanno i consiglieri comunali

Il Sindaco di Roma, grazie al decreto, arriverà a percepire 12.508 euro nel 2023 e poi dal 2024 si stabilizzerà sui 13.800 euro. Di conseguenza, consigliere e consiglieri arriveranno a 5.268 euro lordi nel 2023 e poi si assesteranno sui 6.210 a partire dal 2024. Si tratta del 45% dello stipendio del Sindaco. In teoria, negli ultimi due mesi del 2022 avrebbero già dovuto vedere un cambiamento, passando a 5.210 euro lordi a novembre e dicembre, ma a quanto riferisce una consigliera di maggioranza "in realtà non è vero, ce lo aspettavamo al più presto a febbraio 2023". Adesso, invece, i tempi si allungano ulteriormente: il Viminale - quindi, di riflesso, la Ragioneria capitolina - ha 30 giorni per rispondere alla Corte dei Conti che a sua volta ne ha 60 per dare il definitivo assenso oppure chiedere altre integrazioni documentali. Potenzialmente si arriverà a fine aprile. E ai critici del decreto, che temono per un aggravio della spesa da parte del Comune, c'è chi risponde così tra le fila della maggioranza: "Col sistema dei gettoni, il Comune deve rimborsare i datori di lavoro di chi ha un lavoro e si assenta per seguire le commissioni o le assemblee. Adesso, invece, c'è un unico stipendio".

Il Pd: "Questione importante, giusto fare le dovute integrazioni"

In occasione della discussione in aula per approvare la delibera, votarono contrariamente Linda Meleo, Paolo Ferrara e Daniele Diaco, assenti Virginia Raggi e Antonio De Santis mentre Italia Viva e Azione, nonostante la presenza in aula, decisero di non partecipare al voto. Favorevoli, oltre a tutta la maggioranza di centrosinistra, anche FdI e Udc-Forza Italia. Assente la Lega. "E' una questione importante - commenta la presidente dell'Aula Giulio Cesare, Svetlana Celli - quindi è giusto che si portino avanti tutte le integrazioni necessarie affinché si faccia tutto nella massima correttezza".