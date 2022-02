Steward anti truffa contro taxi e ncc abusivi: “Basta raggiri ai turisti”

Contrastare le corse abusive, un fenomeno che danneggia l’economia e l’immagine della capitale. La richiesta d’aiuto avanzata dal Campidoglio ha raggiunto Palazzo Valentini, lato prefettura.

Una task force

Per combattere i taxi e gli ncc che abusivamente esercitano fuori dagli scali aeroportuali, è stato attivato “un tavolo interforze” permanente. Coinvolgerà anche i comandi della polizia locale di Roma Capitale, Ciampino e Fiumicino. Nella task force è previsto l'impiego degli agenti in borghese del Git, il gruppo intervento traffico della polizia locale ed anche di steward in pettorina.

Un duplice danno

"Le truffe ai danni dei turisti – ha spiegato Alessandro Onorato, l'assessore capitolino che ha richiesto l’incontro in prefettura – ledono terribilmente l'immagine di Roma nel mondo e sviliscono il lavoro di migliaia di operatori del servizio taxi e ncc che tutti i giorni lavorano con onestà . Non é possibile che nel 2022 ci siano ancora dei procacciatori di corse illegali, i cosiddetti battitori – continua Onorato – all'interno e all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino. E' giunta l'ora che questo fenomeno criminale venga stroncato del tutto”.

La divisione dei compiti

Il tavolo interforze, pensato dalla prefettura, coordinerà le iniziative e monitorerà i loro effetti, mentre il Campidoglio potenzierà l’attività di controllo grazie agli “agenti in borghese del Git, tornando ad applicare il protocollo d'intesa con il Comune di Fiumicino che per troppi anni e' stato disatteso” ha spiegato Onorato, l’assessore che in campidoglio ha la delega al turismo. Misure analoghe dovrebbero partire anche all’aeroporto di Ciampino ed alla stazione Termini, i luoghi più esposti al fenomeno delle corse abusive.

Gli steward in aeroporto

C’è dell’altro. Per migliorare l'accoglienza dei turisti, si sta lavorando all’introduzione di personale per l’assistenza di chi sbarca in aeroporto. “I nostri nuovi steward, riconoscibili con una pettorina di Roma Capitale, non saranno più relegati nei punti d’informazione turistica, ma saranno presenti agli arrivi internazionali per offrire informazioni e assistenza a chi vuole visitare la nostra città”. A chi è appena atterrato a Roma, inoltre, forniranno indicazioni anche su quali sono i servizi di trasporto legali. A beneficiarne sarà un’intera categoria, oltre all’immagine stessa della Capitale.