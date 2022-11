Ecco il progetto della nuova stazione "Monterotondo - Mentana"

Riqualificazione degli spazi abbandonati, strutture ecosostenibili, nuove aree pedonali ed un ingresso più agevole per la “Locanda delle Nocciole”, la casa che accoglie i bambini in cura all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e le loro famiglie. È stato presentato presso la sala consiliare del comune di Monterotondo il progetto definitivo della nuova stazione dei treni Monterotondo – Mentana. Presenti all’incontro il sindaco della città eretina, Riccardo Varone, l’assessore regionale ai trasporti, Mauro Alessandri e rappresentanti di Rfi. Questi ultimi hanno annunciato che all’inizio del 2023 verrà preparato il progetto esecutivo per poi dare il via ai cantieri dell’importante snodo della linea Fl1 Orte - Fiumicino.

L’investimento complessivo ammonta a circa 12 milioni di euro e servirà per cambiare completamente volto allo scalo monterotondese. L’obiettivo è quello di far diventare la stazione un hub trasportistico e, soprattutto, un polo funzionale e disposizione dei cittadini. Verranno aumentati gli spazi dedicati ai pedoni, abbattute le barriere architettoniche, riqualificate le aree verdi e dato un nuovo “scopo” agli edifici attualmente presenti. C’è l’idea, ad esempio, di realizzare all’interno di un magazzino abbandonato uno spazio dedicato agli studenti pendolari, ovvero una sala dove poter studiare in attesa della partenza dei mezzi.

Per quanto riguarda il fabbricato viaggiatori, ovvero la struttura principale, verranno rivisti gli interni e, soprattutto, i bagni saranno installati all’interno dell’edificio. Attualmente, infatti, i servizi igienici, posti all’esterno, sono stati più volte vandalizzati e, allo stato attuale, sono assolutamente inutilizzabili.

Gli atti vandalici

Non solo i bagni. Anche altri elementi della stazione sono stati più volte vandalizzati. Per questo, come spiegato da Rfi, l’obiettivo è quello di pensare attività e soluzioni che facciano da presidio, praticamente h24, all’interno della stazione, scoraggiando così i malintenzionati. Un esempio è la Riciclofficina gestita dalla cooperativa sociale Folias, attualmente operativa proprio presso lo scalo di Monterotondo.

La Locanda delle Nocciole

Dal 2021, al secondo piano dell’edificio principale della stazione, opera la Secicas O.d.V. che ha dato vita alla “Locanda delle Nocciole”. In questa struttura trovano accoglienza bambini e famiglie provenienti da ogni parte del mondo. Si tratta di piccoli con problemi oncologici e che sono in cura all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Durante la presentazione del progetto, è stato specificato che verrà realizzato un nuovo ingresso per la casa, che affaccerà direttamente sul piazzale principale e che sarà più comodo per famiglie ed operatori.

“Questi lavori porteranno un netto miglioramento della vivibilità e della funzionalità della stazione – ha dichiarato il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone – l’intervento è frutto di un’analisi capillare del territorio. Sono poi contento dell’interlocuzione che c’è stata con l’assessore regionale Mauro Alessandri e Rfi che hanno ascoltato le nostre istanze ed i nostri suggerimenti sul come riorganizzare gli spazi”. L’assessore Alessandri, prima di illustrare il progetto, ha voluto ricordare come sia stato difficile portare avanti un certo tipo di programmazione: “La pandemia, la carenza dei materiali lavorati ed il caro dell’energia hanno reso tutto più complesso – ha dichiarato – alla fine, però, ci siamo riusciti. In questi anni con Rfi abbiamo realizzato tanti interventi, alcuni piccoli ed altri molto importanti, come la chiusura dell’anello ferroviario di Roma