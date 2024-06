Stazione Trastevere, partiti i lavori per il nuovo sottopasso: "Ricuciamo due pezzi di città"

Un secondo fronte di accesso alla stazione Trastevere. Come anticipato da RomaToday sono partiti nella mattinata di martedì 11 giugno i lavori per dotare l’infrastruttura ferroviaria di un secondo tunnel pedonale.

L'avvio del cantiere

L’entrata in funzione della trivella ha segnato l’avvio di un cantiere centrale nel rilancio della stazione Trastevere. Perché contribuirà, per usare le parole del sindaco, di operare “una ricucitura urbana di un nodo pregiatissimo ma attualmente sottoutilizzato”. Per riuscirvi verrà realizzato un sottopasso che consentirà ai cittadini di raggiungere i binari anche dal lato di Marconi.

“Per Trastevere è un intervento importante che dimostra il nostro impegno per la valorizzazione delle stazioni esistenti” ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, l’amministratore delegato e direttore generale di RFI che, nel corso della conferenza stampa ha ricordato anche che c’è “un piano che complessivamente vale 5 miliardi in 10 anni a livello nazionale”. Per quanto riguarda Trastevere “era prioritario migliorare l’accessibilità” risultato che si ottiene anche con il sottopasso appena avviato.

I vantaggi del secondo fronte di accesso

“Con il secondo fronte aumenteremo il bacino pedonale del 50%, offrendo la possibilità di raggiungere la stazione potenzialmente ad altre 50mila persone” ha ribadito l’ad e direttore generale di RFI. Sulla stazione ci sono 10,5 milioni di investimenti ed un cantiere che dovrà terminare i propri interventi entro il 2025.

L’operazione la realizzazione di un nuovo tunnel pedonale, lato Marconi, la sistemazione di un tunnel già esiste ma inutilizzato a poca distanza da piazzale della Radio e la realizzazione di un percorso ciclopedonale. Saranno riqualificate anche le aree esterne mettendo a frutto “un tesoretto di spazi in disuso” ha spiegato Umberto Lebruto (Ad Sistemi Urbani FS), che prevederà l’apertura di edifici con destinazione ricettiva. Operazioni che consentiranno un maggior interscambio con il tessuto urbanistico del popoloso quartiere di Marconi. Perché vada in porto il progetto complessivo sarà necessario ottenere anche una variante urbanistica, attesa entro la fine dell’anno.

I lavori nel quadrante

A proposito di ricucitura, Gualtieri ha ricordato anche quali sono gli interventi previsti nel quadrante. “Questo cantiere arriva dopo la trasformazione piazzale Biondo, ovvero il primo fronte di Trastevere, dove abbiamo realizzato spazi per la mobilità dolce e pedonale. Tutta la zona è oggetto di interventi di trasformazione. Sta partendo la riqualificazione di piazzale della Radio ed entro fine anno sarà pronto il nuovo ponte dell'Industria. In futuro su viale Marconi passerà anche il tram”.

Tempi previsti

La presenza alla conferenza stampa di assessori della giunta capitolina, dei presidenti di due municipi (XI e XII) e dell'assessorato regionale ai trasporti testimonia un clima di grande attesa. Quando saranno ultimati i lavori per questo secondo fronte che servirà a ricucire la frattura tra la stazione e Marconi? “Entro il terzo trimestre del 2025” ha dichiarato il sindaco. Quindi prima della fine dell’anno giubilare la ricucitura della stazione di Trastevere con il confinante municipio XI potrà dirsi completata.