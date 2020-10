Tiburtina, la stazione dei pullman trasloca: il Comune la vuole nel piazzale Est

L’autostazione dei pullman trasloca e lascia largo Mazzoni. Il Campidoglio ha scelto di spostare il capolinea dei bus interregionali, nazionali e internazionali dal piazzale Ovest al piazzale Est di stazione Tiburtina. Così si legge in una delibera di Giunta del 18 settembre scorso. L’autostazione gestita da Tibus camba dunque versante e si sposta nell’area del prossimo sviluppo direzionale della città di Roma. L'operazione consentirà, secondo i piani del Campidoglio, di liberare un'ampia porzione da destinare a una piazza pubblica. Un progetto che in aggiunta al recente abbattimento della tangenziale est, ha già portato alla pedonalizzazione di una parte degli spazi antistanti l'entrata di Stazione Tiburtina. Resta da capire se poi una parte dei pullman di Tibus saranno trasferiti ad Anagnina, così come aveva pensato il Comune che due anni fa incaricò Roma Servizi per la Mobilità di trovare un’area.

Tiburtina, la stazione dei pullman trasloca sul piazzale Est

Un trasloco di Tibus da largo Mazzoni di cui il Municipio II era all’oscuro. “È confermata l'intenzione di spostare pezzi o tutta l'Autostazione attualmente collocata su Largo Mazzoni (generalmente identificata con l'attuale gestore Tibus) su Piazzale Est, come avevano più volte segnalato in Consiglio e Commissione. Sempre meglio che Anagnina che tuttavia - sottolinea Valentina Caracciolo, presidente della commissione Lavori Pubblici del II - non scompare. Risorse per Roma sta andando avanti con la progettazione, perché attualmente l'area non è assolutamente attrezzata per ospitare una l'autostazione”. Torpedoni che saranno temporaneamente ospitati nell’infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sul versante Est, “la Giunta Capitolina - aggiunge Caracciolo - ha dato mandato al Dipartimento Mobilità di accordarsi con Ferrovie in base all'accordo di programma del 2000. In cambo di cosa non lo sappiamo ancora”.

Tibus via da largo Mazzoni: protestano i residenti

Contrari i comitati di quartiere: "Nonostante i cittadini, i Municipi e i presidenti di sei Regioni, il Comune continua nel suo piano folle. Siamo di fronte a scene di guerra come quando un esercito in ritirata brucia tutto prima di andarsene” - dicono dal Comitato Cittadini Stazione Tiburtina. “L’astio tra questa giunta e la Tibus Srl che gestisce l’unica autostazione di Roma e a cui approdano milioni di viaggiatori ogni anno, in particolare da aree non servite dal trasporto su ferro, è noto. Quello che fatichiamo a comprendere da cittadini e contribuenti è quanti denari pubblici si è disposti a sperperare o a rinunciare pur di non mandare a gara l’autostazione Tibus. Si potrebbe pensare che il Comune debba fare qualcosa di importante nell’area di proprietà dove è ora la concessione, in realtà no - scrivono in una nota - non c’è alcuna previsione”.

Nel progetto di rinascita dell’area di Tiburtina redatto dai comitati la stazione capolinea dei pullman rimane al suo posto: "Quella nuova - avevano chiesto - dovrà essere totalmente chiusa con ingresso e uscita dei torpedoni esclusivamente su via Tiburtina così da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e la viabilità del quartiere".