Perché i lavori a stazione Tiburtina non sono ancora finiti? Arriva l'interrogazione in Campidoglio

I lavori di riqualificazione del piazzale ovest della stazione Tiburtina, successivi all'abbattimento di un tratto di Tangenziale Est concluso a giugno 2020, secondo quanto comunicato dall'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale dovrebbero concludersi a settembre 2022. Ma l'iniziale data ultima, come riportato dai cartelli di inizio cantiere, avrebbe dovuto essere prima quella di ottobre 2020 e poi - con la variante al progetto voluta dall'amministrazione Raggi - quella di marzo 2021. A oltre un anno di distanza i lavori sono ancora in corso e ci vorranno almeno altri 5 mesi, tempistica che non è passata inosservata.

Il sopralluogo della lista Calenda a stazione Tiburtina

Dario Nanni, consigliere della lista Calenda in Campidoglio, sabato 23 aprile ha svolto un sopralluogo alla stazione Tiburtina, appurando uno stato dell'opera ancora lontano dalla conclusione: "Il cantiere venne inaugurato a luglio 2019 - scrive Nanni in una nota - e doveva concludersi a ottobre 2020, ma a seguito di una modifica la chiusura definitiva venne posticipata a marzo 2021. Ora non solo i lavori non sono terminati come da appalto, ma non finiranno neanche per fine 2022".

I ritardi non sono dovuti al ricorso dei cittadini

Ritardi che non sembrano essere attribuibili né alla pandemia, né alla sospensiva decisa dal Tar del Lazio, che accolse il ricorso dei comitati cittadini contro la variante urbanistica approvata dal comune su iniziativa dell'ex assessore Luca Montuori, osteggiata dai residenti perché considerata un regalo agli automobilisti, un "mega parcheggio a cielo aperto" come lo aveva definito il fronte compatto del no. "Se i lavori stanno andando avanti senza interruzioni è proprio grazie al nostro ricorso - scriveva il comitato Cittadini Stazione Tiburtina su Facebook ad aprile 2020 - . Il Tar infatti non ha in alcun modo bloccato i lavori, anzi. Il Tar ha bloccato il comune che voleva modificare l’appalto a lavori in corso".

"Pessimo biglietto da visita per Roma"

"I residenti dovranno subire l'inquinamento atmosferico e acustico dovuto all'aumento del traffico veicolare ancora per almeno un altro anno - sostiene Dario Nanni - . Nel contempo il biglietto da visita della nostra città per chi arriva in una delle più grandi stazioni ferroviarie italiane, sarà quello di un cantiere caotico e precario. Il rispetto dei tempi è fondamentale, ed è proprio per queste ragioni - conclude Nanni - ho presentato un'interrogazione per conoscere di chi sono le responsabilità di questo cantiere infinito che nelle migliori delle ipotesi terminerà con più di due anni di ritardo rispetto ai tempi previsti e con un danno sulla qualità della vita e d'immagine per la nostra città".