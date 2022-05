La stazione San Pietro non è pronta per il Giubileo

C’è un problema di accessibilità alla stazione San Pietro che va affrontato. Perché il nodo ferroviario, dove transitano linee regionali e urbane, nel 2025 è chiamato ad assolvere ad un’importante funzione. Deve infatti supportare il transito dei tanti pellegrini attesi per l’appuntamento giubilare.

Le barriere architettoniche

Basta una foto per rendersi conto, ad esempio, che uscire da quella stazione sarà un problema per i pellegrini che scelgono di spostarsi con la bici. L’ampia scalinata che conduce alla stazione, infatti, è del tutto sprovvista della canalina metallica su cui si fanno scorrere le ruote delle bici. Ed il risultato è che per trasportarle in superficie, occorre compiere uno sforzo che potrebbe essere facilmente evitato, sistemando il prezioso supporto sui grandini.

“L'assenza di canaline e scivoli per le biciclette impone agli utilizzatori delle due ruote di caricarsi lungo le scale le proprie biciclette che nel caso di quelle elettriche raggiungono e superano i 25 kg di peso” ha ricordato il consigliere della lista Calenda che, sulle criticità della stazione, ha convocato un’apposita seduta della commissione speciale sul Giubileo. Ma non c’è solo il problema legato alle biciclette.

Una stazione importante per il Giubileo

“Lo snodo San Pietro, purtroppo - sottolinea Nanni - presenta alcune criticità da tempo segnalate e che dovrebbero essere risolte rapidamente soprattutto in previsione dei flussi di visitatori in arrivo per il Giubileo. Barriere architettoniche e ascensori non funzionanti – ha aggiunto Nanni – costringono i passeggeri dei treni a faticosi quanto incresciosi trasferimenti bagagli a spalla da un binario all'altro attraverso i sottopassaggi pedonali” .

Manca inoltre il servizio di deposito bagagli, normalmente presente nelle stazioni più importanti. E quella di San Pietro, anche a prescindere dall’evento giubilare, rientra in questa categoria. E’ lì infatti che convergono le linee FL3 e FL5 , come i treni che provengono da Viterbo. San Pietro è inoltre collegata anche con le stazioni Trastevere, Ostiense, Tuscolana, Tiburtina e Termini oltre che alla stazione Aurelia.

I pendolari da non deludere

Pertanto occorrono puntali interventi, da mettere in campo anche a prescindere dal Giubileo perché, come lo stesso Nanni ha rilevato, “con la fine della fase acuta dell'emergenza sanitaria, l'affluenza dei pendolari sulle linee FL3 e FL5 si sta attestando su livelli superiori alla fase pre-covid”. E quei pendolari, oggi, sono una risorsa su cui investire se davvero si vuole decongestionare il centro dalla presenza delle auto.