La stazione Pigneto non s'ha da fare. Gara deserta per la terza volta

Nessuna offerta nemmeno al terzo giro. Gara ancora una volta deserta per la stazione Pigneto, nodo di scambio da realizzare per collegare la metro C con le linee ferroviarie Fl1-Fl3. Una delle opere promesse per il Giubileo, che a questo punto sembra destinata a finire dritta nel libro dei sogni. Le tempistiche non consentono infatti il taglio del nastro per l'avvio dell'Anno Santo. E l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, già ai ferri corti con Rfi (Rete ferroviaria Italiana), stazione appaltante dell'opera, per le lungaggini legate alla partenza dell'opera, ha dato mandato al dipartimento capitolino di ripristinare la viabilità pre cantiere, per liberare i cittadini dall'incubo di un traffico diventato intollerabile.

Il cantiere che nessuno vuole realizzare

In cinque mesi è la terza gara che va deserta. La prima a settembre, la seconda a inizio novembre, un buco nell'acqua nonostante l'importo totale rialzato da 101 a 116 milioni e 700mila euro (fondi in parte provenienti dal Pnrr e in parte finanziati dal ministero dell'Economia). Per la terza Rfi aveva inserito la possibilità di fare offerte a rialzo, ma non è bastato. In un tutti e tre i casi si è trattato di un appalto a procedura ristretta: gli operatori economici qualificati potevano presentare offerte solo previo invito da parte della stazione appaltante.

Una scorciatoia (l'iter è più rapido rispetto a quella aperta ordinaria) per riuscire a tagliare il nastro della grande opera, o almeno di una parte, entro il Giubileo. A scoraggiare le imprese, ipotizzano gli esperti, sia l'importo basso che i tempi troppo stretti per chiudere il cantiere. Insomma, la missione è fallita. E ora si torna indietro, addirittura a prima che partisse il cantiere, messo in piedi nel 2017, che per anni si è occupato solo di sistemare i sotto servizi, con un progetto modificato nel 2022 e ora appeso a un mercato che non risponde alle offerte.

Si torna alla viabilità precedente

Intanto dall'assessorato alla Mobilità trapela delusione per l'esito della gara andata deserta per la terza volta. "Abbiamo dato mandato al dipartimento e a Roma Servizi per la Mobilità di lavorare per il ripristino della viabilità precedente" ha detto l'assessore Eugenio Patanè. "Da troppo tempo, a causa delle modifiche alla viabilità conseguenti alla delimitazione dell'area di cantiere, la situazione del traffico nel quadrante è pesante e non più sostenibile. I cittadini, vista la situazione, non possono più aspettare ulteriormente: per questo motivo abbiamo chiesto a RFI un incontro tecnico urgente per verificare le modalità di ripristino della status quo ante".

Una viabilità infernale, con il cambio di più sensi di marcia, quella sopportata dai residenti del quadrante oramai dal 2017, a fronte di un cantiere lumaca che fino a oggi è riuscito solo o quasi a ispezionare i sottoservizi. Negli anni sono seguite richieste dal municipio al Comune, petizioni on line dei cittadini, proteste.