"Commissariate la stazione Pigneto", la proposta per salvare lo scalo che nessuno vuole costruire

In termini di democrazia, un commissario in più o uno in meno cambierà poco. Di sicuro, visto come stanno andando le cose, l’idea di nominare un plenipotenziario per riuscire a costruire la nuova stazione ferroviaria del Pigneto appare ormai l’unica soluzione praticabile. Un’ultima spiaggia per portare a termine una missione che, secondo le aziende del settore, è impossibile. Il consigliere regionale del Pd, Massimo Valeriani, ha presentato un’interrogazione urgente alla Giunta Rocca per intervenire tramite il Governo nazionale e commissariare la realizzazione dello scalo romano.

L’irrealizzabile stazione Pigneto

Occorre prima spiegare l’odissea della stazione Pigneto, il nodo di scambio da realizzare per collegare la metro C con le linee ferroviarie Fl1-Fl3. Un’opera promessa per il Giubileo e che, a meno di un miracolo, non vedrà mai la luce. Nessuno, infatti, vuole costruire lo scalo visto che per ben tre volte la gara per affidare i lavori è andata deserta nonostante Rfi, che si occupa dei procedimenti, avesse inserito la possibilità di fare offerte a rialzo.

I commissari

Roma ha già tanti commissari. Gualtieri lo è per il Giubileo 2025, un incarico che gli ha conferito poteri “speciali” grazie ai quali riesce a far procedere cantieri che, altrimenti, rimarrebbero incagliati. C’è, tanto per fare un esempio, ancora Alessandro Beltrami, commissario per la gestione del piano di rientro di Roma Capitale, oppure Maria Lucia Conti, commissario straordinario per la realizzazione delle quattro nuove linee tranviarie e per la realizzazione della metro C. Un nuovo commissario, insomma, non sposterebbe molto.

Nuovo commissario

Valeriani valuta l’ipotesi di far nominare dal Governo un commissario che si occupi della realizzazione della nuova stazione ferroviaria. “Negli ultimi cinque anni Rfi è stata impegnata unicamente nella mappatura dei sottoservizi” evidenzia Valeriani. Lavori che, peraltro, hanno anche compromesso la viabilità di zona.

Ora, in prossimità del Giubileo 2025, “la società del Gruppo FS ha modificato il progetto originario per riuscire a completarlo entro l'inizio dell'Anno Santo. In particolare - continua Valeriani - verranno costruiti i tunnel di interscambio fra le linee ferroviarie Fl1 e Fl3 con la fermata della metro C, mentre i lavori di copertura del vallo ferroviario verranno eseguiti in una seconda fase".

Per Valeriani, quindi, l’ultima chance è la nomina di un commissario anche per l’importanza della stazione ferrroviaria Pigneto, la “terza di Roma e nodo strategico fondamentale per i cittadini romani e per i milioni di pellegrini e turisti che visiteranno la città nei prossimi anni ".

Reazioni dal Campidoglio

Non solo alla Pisana, arrivano interrogazioni anche in Campidoglio. Ad annunciarla l’ex assessore alla mobilità e attuale consigliera del M5S, Linda Meleo: “Siamo davanti a un'altra grande opera prevista per il Giubileo che rischia di restare lettera morta. Ho depositato un'interrogazione al sindaco per chiedere una risposta rapida e puntuale, quanto mai necessaria per i cittadini del quadrante". Alessio D’Amato, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, rispettivamente consigliere regionale, capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio chiedono “almeno l’occasione per ripensare un progetto “a metà”, mettendo mano alle criticità evidenti e apportando interventi correttivi mirati. Solo così si riuscirà a realizzare un’opera realmente strategica per la mobilità romana”.