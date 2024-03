I consiglieri comunali in visita al cantiere della stazione Venezia: "Sarà il simbolo della trasformazione di Roma"

Per i prossimi 10 anni (almeno) piazza Venezia sarà così. Un enorme cantiere con all’opera mezzi pesanti di ultima generazione, impegnati nella realizzazione di un’opera tanto importante quanto difficile ed impattante per la viabilità di Roma. Lì, nel cuore diella Capitale, davanti l’Altare della Patria, si sta realizzando la nuova fermata della metro C piazza Venezia. Una stazione che, secondo le ambizioni dell’attuale Giunta, sarà anche un museo e, soprattutto, un simbolo del rinnovamento del trasporto pubblico della Città Eterna.

Sopralluogo

Nei giorni scorsi, il 20 marzo, la presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, i capigruppo capitolini e i componenti della commissione mobilità hanno visitato il cantiere della nuova stazione Venezia della Metro C. Con loro anche l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e i rappresentanti di Roma Metropolitane e del contraente Metro C Scpa. Un sopralluogo che segue quello di inizio marzo del sindaco Gualtieri e che è servito per vedere come procedono i lavori che, come detto, dovrebbero terminare nel 2034. Lo sperano, ovviamente, non solo i pendolari ma soprattutto i romani che dovranno avere a che fare per molto tempo con un cantiere che ha stravolto la viabilità della zona.

L’idrofresa gigante

Nel cantiere non solo sono all’opera mezzi pesanti ma dal basso impatto ambientale in termini di Co2. A piazza Venezia è in funzione anche l’idrofresa più grande d’Europa. Costruita appositamente per scavare le pareti perimetrali della nuova stazione museo, il macchinario può arrivare fino alla profondità record di 85 metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nuova stazione

Come sarà la nuova stazione museo che, oltre alla metro C, verrà predisposta anche per il passaggio della tanto agognata metro D? La stazione si svilupperà su 8 piani sotterranei collegati da 27 scale mobili, 6 ascensori, e banchine di 110 metri. Ci saranno tre accessi diretti alla piazza, a servizio delle tre aree museali: Palazzo Venezia, Vittoriano e i Fori Imperiali. Un’impresa titanica dal costo complessivo di ben 700 milioni di euro.

“E’ stata una preziosa occasione per vedere da vicino uno dei cantieri più importanti a Roma -ha commentato, in una nota, Svetlana Celli - abbiamo avuto il coraggio e la determinazione di far partire questa grande opera guardando al futuro, a prescindere da chi amministrerà e da chi la inaugurerà. La stazione di piazza Venezia è il simbolo del piano di trasformazione che la nostra amministrazione ha avviato e sta realizzando. Non solo rappresenta un progetto di altissimo livello tecnologico ed ingegneristico, ma permetterà anche di ricucire il centro alla periferia: basti immaginare che, attraverso la linea C della metro, una consistente parte di popolazione della periferia est potrà raggiungere il cuore della città con un solo mezzo, con evidenti risvolti positivi e miglioramento della qualità della vita. Sarà anche un autentico scrigno storico-artistico, uno spazio museale visitabile dai viaggiatori all’interno del quale verrà ricostruito il tracciato originale della via Flaminia. Insomma, Roma si mette in movimento e guarda al futuro. Ringraziamo le maestranze e tutti coloro impegnati in questa bella impresa”.