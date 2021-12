Policlinico, riaperta la stazione della metro B: “Riconsegnato snodo strategico della mobilità”

I cancelli della stazione Policlinico, dalle 5.30 di venerdì 24 dicembre, non sono più chiusi. Dopo oltre un anno la fermata della metro B è tornata a disposizione dei suoi utenti.

Una riapertura attesa

“È un’ottima notizia per i tanti abitanti e lavoratori della zona, per gli studenti dell’Università La Sapienza, per i pazienti e tutto il personale sanitario dell’Umberto I” ha commentato Roberto Gualtieri, annunciando il risultato appena raggiunto. “Insieme al rientro in servizio del Tram 2 di sabato scorso e alla consegna di ieri ad #Atac di 70 nuovi bus ibridi, un altro passo importante per il miglioramento del trasporto pubblico romano che denota il grande lavoro che stiamo facendo tutti insieme per ridare a Roma una mobilità cittadina all’altezza della Capitale”.

Un anno senza stazione Policlinico

La stazione era stata chiusa, subito dopo la fermata di Castro Pretorio, il 29 novembre del 2020. Da allora, per quasi tredici mesi, gli utenti hanno dovuto fare affidamento sulle navette della linea MB20 che, partendo da Termini, nel suo percorso caratterizzato da sette fermate, raggiunge anche viale Regina Margherita, vale a dire la zona del Policlinico.

Uno snodo strategico

“Riconsegniamo ai romani un altro snodo importante e strategico per la mobilità cittadina. Proprio in considerazione della presenza del Policlinico – ha commentato Eugenio Patanè, l’assessore capitolino alla mobilità che, insieme a Giovanni Mottura, l’amministratore unico di Atac, ha effettuato un sopralluogo nella fermata- è di grande importanza la riapertura di scale mobili e ascensori, a beneficio in modo particolare delle persone con disabilità motorie. Ringrazio Atac e Ustif per aver accelerato i lavori consentendoci di riaprire anche con un leggero anticipo rispetto ai tempi previsti”.

I lavori effettuati

Nella stazione sono stati sostituiti tutti i 7 impianti di traslazione presenti, 4 scale mobili e 3 ascensori, con Schindler di nuova generazione. È stata effettuata la manutenzione straordinaria alle volte dei tunnel di discesa delle scale mobili, per eliminare le infiltrazioni che spesso avevano comportato anche la chiusura della stazione. Sono stati inoltre effettuati lavori per raddoppiare la larghezza delle scale fisse, al fine di aumentare la capacità di evacuazione in caso di emergenza, ed è stato sostituito totalmente il pavimento del piano atrio che si è riscontrato ammalorato a cause delle frequenti infiltrazioni. Infine, tutte le lampade che erano in stazione sono state sostituite con luci a led, a basso consumo.