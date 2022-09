Lido Centro, il piazzale della stazione cambia look: “Miglioriamo decoro e sicurezza”

Fermate bus e taxi spostate; cassonetti ricollocati e rastrelliere per le biciclette. Sono queste alcune delle novità che l’amministrazione municipale vuole mettere in campo per ridisegnare il piazzale che ospita la stazione Lido Centro.

Un cambiamento atteso da 20 anni

A raccontare le novità su cui l’ente di prossimità punta, è il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo. “Non puntiamo solo sul riordino del trasporto pubblico locale. Con la delibera che abbiamo appena approvato in consiglio, l’amministrazione municipale da il via libera ad un cambiamento epocale” ha dichiarato senza mezzi termini il consigliere che anche nel corso di un’apposita conferenza stampa, ha ricordato le tante commissioni che si sono dedicate all’argomento. “E’ stato un lavoro molto importante in quanto oramai erano circa 20 anni che i cittadini e gli autisti dei bus attendevano un riordino del trasporto pubblico”.

Lo spostamento delle fermate

Già a partire da ottobre prenderanno avvio le novità che interessano il piazzale. Nel dettaglio Di Matteo ha spiegato che “le fermate Atac delle linee bus 05, 05B, 062 ed il capolinea della C19 (da e verso il cimitero Ostia Antica) saranno spostate da piazzale della stazione del Lido in via delle Vele. In proposito si rende necessaria anche una nuova disciplina dei parcheggi che saranno spostati da via delle Vele in piazzale della Stazione del Lido, nello spazio liberato dalle stesse linee, tra il numero civico 22 ed il 29”.

Gli spostamenti sono dettati dalla necessità di migliorare la sicurezza perché, ad oggi, i passeggeri che escono dalla stazione della Roma Lido, devono fare i conti con il passaggio delle linee 05, 05B, 062 e C19. Con il trasferimento delle fermate, non ci sarà più il rischio di farsi investire dai bus in transito. Ed anche gli autisti potranno guidare più sicuri. Anche i taxi verranno spostati, perchp dall’attuale postazione finiranno per stazionare davanti ai portici situati alla destra della piazza, se si guarda verso la stazione. Un’operazione finalizzata per garantire, ancora una volta, una guida più agevole delle linee bus.

Le altre novità

“Il progetto - ha sottolineato Di Matteo - prevede anche una nuova segnaletica orizzontale e verticale per motocicli e ciclomotori e l'installazione di rastrelliere per biciclette. Sono infatti molti i pendolari che raggiungono il piazzale con le due ruote per poi prendere la metropolitana. E sono numerosi gli autisti delle linee bus che prendono servizio alla stazione di Lido Centro”.

“Sono molto fiero del lavoro portato a termine dal presidente della commissione lavori pubblici e mobilità – ha commentato il presidente del municipio X Mario Falconi – Il progetto, elaborato assieme al dipartimento trasporti ed a Roma Servizi per la Mobilità, è straordinario. In questo modo piazzale della Stazione del Lido Centro acquisterà in decoro ed in sicurezza. A vantaggio di tutti, sia dei pendolari che dei turisti che degli autisti dei bus”.

A completamento del progetto, ha concluso Di Matteo, “saranno eliminate le due fermate bus in via Cardinal Ginnasi e adiacenti alla stazione di Lido Centro così da migliorare la viabilità dei mezzi e consentire ai cittadini in maniera più veloce l'arrivo alla stazione”.