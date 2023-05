Dagli asili nido ai servizi sociali, Ama e mense scolastiche: lavoratori in stato di agitazione

Uno stato di agitazione plurisettoriale proclamato per coinvolgere i lavoratori delle partecipate di Roma Capitale e quelli delle aziende che in appalto svolgono servizi per conto del Comune. E’ questa la protesta promossa dall’Unione Sindacale Italiana. Una mobilitazione, scrive il sindacato, “a tutela degli interessi economici, salariali e normativi della forza lavoro utilizzata nei vari servizi esternalizzati di pertinenza di Roma Capitale e del personale capitolino a tempo indeterminato e determinato”.

L'Usi proclama lo stato di agitazione nelle partecipate del Comune

Diversi dunque i settori toccati e nei quali potranno registrarsi disservizi: dagli asili nido e le scuole comunali, alle biblioteche e servizi culturali, con pure il personale amministrativo e tecnico e dei servizi sociali, dei Dipartimenti e dei municipi. La protesta investe anche il personale dipendente delle partecipate come Zètema, Risorse per Roma, Ama e Roma Multiservizi i cui 2500 lavoratori sono ancora in attesa di sapere come si muoverà il Campidoglio dopo la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla trasformazione dell’azienda in società in house del Comune. Ci sono poi i dipendenti di Farmacap e quelli delle ditte che svolgono servizi per conto di Roma Capitale, tra tutti cuoche e addette mensa, gli Opeac e coloro che si occupano di case famiglia, case riposo e accoglienza migranti.

La protesta dagli uffici ai servizi sociali

L’Usi chiede la “piena e completa applicazione e attuazione, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul e del lavoro” oltre ad un adeguamento degli organici attraverso l’implementazione del piano assunzionale di Roma Capitale “in misura sufficiente a garantire il buon andamento e funzionamento ottimale dei servizi”. Ci sono poi le richieste relative alla stabilizzazione e assunzione del precariato nei servizi educativi-scolastici e il rispetto di alti standard qualitativi per i servizi di assistenza ai disabili e nei servizi assistenziali territoriali, così come nelle mense scolastiche.

“Durante la fase di stato di agitazione sindacale, nei vari settori indicati, saranno attivate forme di mobilitazione e di sensibilizzazione sociale”. Si terranno dunque assemblee, presidi, volantinaggi informativi e sit in che potranno creare qualche disagio. In attesa del richiesto incontro con Campidoglio e Prefettura per evitare lo sciopero e il rischio di paralisi della città.