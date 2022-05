Oltre la delibera 140: a Roma arrivano gli stati generali del patrimonio

Per la prima volta a Roma il 30 maggio andranno in scena gli stati generali del patrimonio, all'interno di un bene di proprietà comunale come la centrale Montemartini di via Ostiense.

Organizzato dall'assessorato al patrimonio e alle politiche abitative guidato da Tobia Zevi, sarà un momento di confronto con le realtà sociali, accademiche e imprenditoriali della città. La giornata si dividerà in due momenti: dalle 9.30 e fino alle 12 circa un'assemblea plenaria con interventi ad hoc, mentre dalle 12 e fino alle 17.30 si formeranno quattro tavoli tematici nei quali si discuterà di Vivere, Abitare, Valorizzare e Curare.

Alla giornata prenderanno parte il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi, il direttore di Caritas Roma Giustino Trincia, il magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, l'amministratore delegato di Terna Antonio Donnarumma, l'architetto e fondatrice di T-Studio Guendalina Salimei, il presidente della commissione politiche abitative e patrimonio del comune Yuri Trombetti, Pierciro Galeone e Simona Elmo della fondazione Ifel-Anci, che alle 11.30 presenteranno il progetto "Censire il patrimonio".

A coordinare i tavoli di lavoro saranno Tommaso Solaroli di Scomodo (Vivere), Maria Claudia Clemente architetto e fondatrice di Labics (Abitare), Silvia Rovere presidente di Assoimmobiliare (Valorizzare) e Stefano Ciafani presidente di Legambiente (Curare).