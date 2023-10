La Regione stanzia quattro milioni per riqualificare i piccoli Comuni

La Giunta regionale ha stanziato quattro milioni di euro per la riqualificazione dei piccoli Comuni del Lazio approvando il piano Triennale riguardante i Comuni fino a 5mila abitanti.

L’intervento servirà a promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni (254) delle loro comunità e degli enti che le amministrano. Nello specifico i fondi potranno essere richiesti per interventi quali la realizzazione di punti unici di accesso integrati per i servizi socioassistenziali; ostelli per pellegrini situati nei piccoli comuni lungo la rete dei cammini del Lazio; centri per l’erogazione di servizi a supporto degli sport outdoor; centri per la promozione e commercializzazione di prodotti tipici enogastronomici e di artigianato; progetti di sviluppo di borghi tematici ricettivi e alberghi; aule per corsi di formazione, spazi attrezzati per il co-working giovanile, spazi dedicati allo smart working di lavoratori che hanno la sede di lavoro in altro comune, poli civici.

La proposta è stata presentata dall’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti che sottolinea l’importanza di queste comunità che: “tra mille difficoltà dovute all’esiguità di risorse, svolgono un ruolo essenziale, garantendo la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della culturale locale”.

Regimenti poi cita altri obiettivi che si potranno raggiungere con questa proposta. L’assessore infatti sottolinea l’importanza di far diventare i territori interni della regione un laboratorio d’idee dove riscoprire le radici e l’incentivare incentivare la vivibilità al di fuori delle grandi aree urbane fermando lo spopolamento.