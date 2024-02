Da Roma a Pescara in due ore di treno: sbloccati i fondi per il collegamento ferroviario

Le gare partiranno entro l’anno ed i lavori saranno completati per il 2026. Sono questi i tempi previsti per realizzare il potenziamento della linea ferroviaria Roma Pescara. Un intervento su cui il governo ha deciso di scommettere, mettendo a disposizione un ricco stanziamento.

Lo stanziamento sbloccato

Sono 720 i milioni di euro che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. “Dalla riunione odierna del CIPESS, presieduta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni – ha fatto sapere il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano - arrivano ottime notizie per l'Abruzzo e per l'Italia centrale tutta. Il Comitato ha deliberato ulteriori 720 milioni di finanziamento per potenziare la linea ferroviaria Roma-Pescara".

Da Roma a Pescara in 2 ore di treno

Il potenziamento infrastrutturale della direttrice Roma - Pescara. Prevede il raddoppio delle tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa, attraverso due lotti. Il soggetto attuatore dell’opera è RFI. L’intervento, come si apprende dal sito di Fsi, consentirà di ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Pescara che passano dagli attuali 3ore e 20 minuti a circa 2 ore. Una riduzione, quando il lavoro sarà completato, di 80 minuti.

Lo sblocco dei 720 milioni da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), rappresenta l’impegno e l’attenzione che il Governo Meloni sta dando alle nostre Regioni. Con l’utilizzo di queste risorse, finalmente, il Lazio e l’Abruzzo saranno connesse da un’infrastruttura ferroviaria all’avanguardia, che garantirà un servizio all’altezza per i pendolari e per l’economia delle due regioni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“È un traguardo importante per tutti gli abruzzesi e per il governatore Marsilio, che ha sostenuto con forza la realizzazione di questa importante infrastruttura" ha fatto notare il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano. Se c’è chi sottolinea in positivo il ruolo del governatore abruzzese, c’è anche chi, puntando l’indice sulla tempistica, fornisce una lettura diversa all’intervento.

Le critiche dell'opposizione

“A pochi giorni dalle elezioni piovono milioni di euro sull’Abruzzo – ha commentato Peppe De Cristofaro (AVS) presidente del gruppo misto di Palazzo Madama - Guarda caso proprio oggi la Meloni ha riunito il CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e ha dato il via libera ad una serie di finanziamenti per l’Abruzzo”. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Gabriella Di Girolamo, senatrice abruzzese del M5s ““È chiaro ormai che sull’Abruzzo il tandem Meloni-Salvini inizia ad avvertire svariati tremolii di paura. E così, ecco la pubblicità ingannevole sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara, opera sulla quale il governo fa il gioco delle tre carte da un anno e mezzo. Praticamente – ha concluso la senatrice pentastellata - ci stanno ridando risorse che essi stessi avevano tolto, e per due lotti peraltro già finanziati”.