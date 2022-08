Campidoglio, Alberto Stancanelli è il nuovo capo di gabinetto del sindaco Gualtieri

Il consigliere della Corte dei Conti, Alberto Stancanelli, è il nuovo capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri. All'indomani delle dimissioni presentate da Albino Ruberti.

"Lo ringrazio per aver accettato la mia proposta - scrive in una nota Gualtieri -, è un tecnico esperto che conosce a fondo l'amministrazione capitolina e con cui ho avuto modo di collaborare nella sua attuale veste". Stancanelli infatti è capo di gabinetto del ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Recentemente era stato già nominato consulente giuridico del Sindaco.

"Oggi stesso (sabato 20 agosto, ndr) procederò a richiedere l'autorizzazione al presidente della Corte dei Conti - fa sapee Gualtieri - per rendere formalmente operativo il nuovo incarico. Stancanelli avrà una prima riunione con il vicecapo di gabinetto De Bernardini già domenica pomeriggio".

Il Sindaco ha poi ringraziato Ruberti "per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi". Ruberti è stato travolto dalle polemiche generate dalla diffusione di un video, da parte de Il Foglio, nel quale alla fine di una cena a Frosinone litiga ferocemente con il fratello dell'ex deputato Francesco De Angelis e con Adriano Lampazzi, sindaco di un piccolo comune del frusinate.

"La scelta del Sindaco Gualtieri di nominare il dottor Alberto Stancanelli è autorevole e tempestiva. Un funzionario di grande esperienza un civil servant della funzione pubblica che saprà dare il suo contributo al servizio di Roma Capitale", ha commentato l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. La scelte di Stancanelli è considerata di "alto livello" anche dalla deputata democratica Paola De Micheli: "Ho avuto il privilegio di lavorare con lui nel periodo in cui sono stata ministra delle Infrastrutture e di apprezzarne capacità, competenza e il grande rigore morale. Proprio ciò che serve per sostenere la buona amministrazione di Gualtieri e le sue sfide per il futuro della capitale. Buon lavoro a lui e allo sforzo per il rilancio della città".