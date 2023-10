Stagione estiva prorogata da Gualtieri, ma “i cancelli” di Castelporziano restano chiusi

Non è ancora arrivato il momento di riporre il telo da spiaggia nell’armadio. Il caldo che anche nell’ultimo fine settimana si è avvertito in città, ha spinto molti romani a cercare un po’ di ristoro sulla costa. Le spiagge di Ostia, come quelle della provincia romana, anche sabato 7 e domenica 8 ottobre sono state protagoniste di questa lunga coda estiva. Un fenomeno del quale si è mostrata consapevole l’amministrazione cittadina ed il suo sindaco, Roberto Gualtieri, che proprio nella giornata di venerdì 6 ha firmato una nuova ordinanza balneare.

La proroga firmata da Gualtieri

Il provvedimento sindacale, in realtà, è dedicato alla “destagionalizzazione dell’offerta turistica lungo il litorale marittimo”. In quel documento il sindaco, “tenuto conto delle condizioni meteo favorevoli”, ha stabilito che si possa “prolungare l’attività di balneazione”. Fino a quando? I servizi legati alla stagione balneare avrebbero dovuto terminare, secondo quanto previsto dalla precedente ordinanza, lo scorso 30 settembre.

Con il nuovo atto Gualtieri dà la possibilità dunque di prolungare l’apertura “fino al 29 ottobre 2023” a condizione che il concessionario inoltri una comunicazione al municipio X. Lo stesso concessionario può anche decidere d’ interrompere prima della fine di ottobre i servizi di balneazione, ma deve anche in questo comunicarlo all’ente di prossimità.

I cancelli rimasti chiusi

Nelle comunicazioni tra “concessionari” e municipi, però, si è verificato una sorta di corto circuito. Chi gestisce i chioschi di Castel Porziano, quest’anno rimasti attivi solo per poche settimane, non ha potuto aprire i “cancelli”. Quelle spiagge libere sono rimaste chiuse “nonostante la nostra richiesta per continuare a garantire l’ accesso e i servizi” si legge in una comunicazione che i gestori dei chioschi hanno firmato rimarrà chiusa. “Il municipio X ci ha formalmente negato il 2 ottobre 2023 a mezzo pec tale opportunità”.

Il motivo è probabilmente da ricercare nella data. Tra la “scadenza” fissata dalla vecchia ordinanza balneare e la firma della nuova, è trascorsa una settimana. In assenza di comunicazioni il municipio ha fatto valere la vecchia regola per cui, il 30 settembre, doveva ritenersi conclusa la stagione estiva. A rimetterci sono stati cittadini che considerano il litorale di “Castel Porziano” la “spiaggia di Roma”: in questo fine settimana, “i cancelli”, dopo una stagione a dir poco travagliata, sono rimasti off limits.