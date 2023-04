Il progetto sullo stadio della Roma sarà in assemblea capitolina il 4 maggio

La delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata inizierà il suo iter di approvazione in assemblea capitolina il 4 maggio. A deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo che si è tenuta il 28 aprile, subito dopo l'ultimo ok arrivato dalla commissione lavori pubblici presieduta da Antonio Stampete.

Il progetto stadio della Roma al voto dal 4 maggio

Dopo urbanistica, ambiente, mobilità, sport e patrimonio il 28 aprile è arrivato anche il parere favorevole della commissione lavori pubblici: la delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata potrà arrivare in aula Giulio Cesare, il 4 maggio, dove la attendono un maxi-emendamento da parte della maggioranza (frutto delle osservazioni delle commissioni) e gli ordini del giorno da parte dell'opposizione. D'altronde Fratelli d'Italia, M5S e Lista Calenda hanno già fatto capire che qualcosa proporranno: "In maniera costruttiva ci siamo astenuti, c'è attenzione per migliorare il progetto in aula" come ha spiegato Federico Rocca.

Il municipio: "Vogliamo incontrare la nuova CEO della Roma"

In ogni caso, dal IV municipio - il territorio interessato dall'eventuale realizzazione dell'impianto - il presidente Massimiliano Umberti ha espresso un desiderio: "Voglio incontrare presto il nuovo CEO della Roma". Lina Souloukou è stata da poco incaricata dai Friedkin di prendere in mano le redini della società, al posto di Pietro Berardi salutato il 17 aprile. "Vorrei condividere con lei - ha detto Umberti - le nostre preoccupazioni e le questioni ancora irrisolte che abbiamo posto quando abbiamo approvato la delibera in consiglio municipale e che rimangono, perché a oggi non abbiamo ancora delle risposte chiare. L'incontro dovrebbe avvenire la prossima settimana". "Credo che sia obbligatorio, quando piomba sul territorio una cosa del genere - ha concluso all'agenzia Dire - l'ente di prossimità deve essere messo al primo posto da ogni punto di vista".

Celli (Pd): "Progetto importante che rigenererà una parte del quadrante est"

"Si tratta di un progetto importante ed ambizioso per la città di Roma - ha invece dichiarato Svetlana Celli, presidente dell'aula Giulio Cesare - che permetterà di procedere ad una più generale azione di rigenerazione della parte di territorio del quadrante est, contemplando le aspettative e l’investimento dell’As Roma e le esigenze dei residenti. Siamo pronti, dunque, in assemblea capitolina a confrontarci proficuamente e con responsabilità su questa delibera”.