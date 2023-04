Gualtieri ottiene una "tregua" per lo stadio: un solo maxi-emendamento e voto a inizio maggio

Avrebbe potuto essere un incontro di fuoco, vista l'aria pesante che lo precedeva e la differenza di vedute tra Gualtieri e buona parte della sua maggioranza, invece quello che è andato in scena in aula consiliare mercoledì sera si è concluso con una sorta di "tregua": la delibera per il pubblico interesse del progetto di realizzazione dello stadio della Roma avrà un iter senza troppi scossoni e andrà in porto "al massimo i primi di maggio", fanno sapere dal Pd.

Acque agitate sullo stadio prima di Pasqua

La settimana prima di Pasqua le acque interne alla maggioranza di centrosinistra in Campidoglio si stavano nuovamente agitando intorno alla delibera di pubblico interesse da appiccicare al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Le commissioni patrimonio e lavori pubblici, presiedute rispettivamente da Yuri Trombetti e Antonio Stampete, nonostante l'incontro del 5 aprile non avevano espresso alcun parere sulla delibera, facendo saltare i piani di Palazzo Senatorio e creando imbarazzo nei confronti dell'As Roma, soggetto proponente.

La "paura" del Pd e l'incontro con Gualtieri

"Non vogliamo fare passi avventati, ci sono delle responsabilità per ognuno di noi in questo progetto, non possiamo sbagliare" la sintesi dei pareri raccolti da RomaToday nei giorni scorsi. Anche Giovanni Zannola, presidente della commissione mobilità, ci è andato coi piedi di piombo, anche perché proprio la mobilità è uno dei nodi critici del progetto. Nel frattempo, la consigliera Antonella Melito ha presentato 4 emendamenti, ma a quanto risulta ce n'erano pronti molti di più. L'incontro convocato alle 19 del 12 aprile in aula Giulio Cesare, quindi, era accompagnato da tutti i presupposti per ampliare la distanza tra consiglieri dem (soprattutto zingarettiani e franceschiniani) e Sindaco: non è stato così.

Una riunione "super produttiva" in aula Giulio Cesare

"E' stata una riunione operativa e super produttiva" spiega a RomaToday un esponente del Pd. Gualtieri non è arrivato con l'atteggiamento di chi voleva imporre ultimatum, anzi. E infatti si è giunti a una sorta di compromesso, anche se non ci sono stati "scambi": le commissioni e il gruppo Pd si coordineranno per un unico maxi emendamanento che contenga le questioni più spinose, dalla mobilità agli espropri, dai parcheggi (che dovrannno aumentare) al legame tra la Roma e l'impianto.

I primi di maggio la delibera in assemblea per il voto

Un iter più snello, che porterà più o meno intorno alla festa della Liberazione del 25 aprile ad avere il testo dell'emendamento pronto, cosicché da permettere a Tommaso Amodeo, presidente della commissione urbanistica, di esprimere il parere e poi dare il via a tutte le altre: mobilità, ambiente, sport, lavori pubblici e patrimonio. "I primi di maggio, probabilmente, si arriverà in assemblea", confermano dal Pd. Poi, al netto degli emendamenti presentati dalle opposizioni (che si annunciano numerosissimi), nell'arco di una settimana si dovrebbe arrivare al voto finale.