Stadio della Roma, via al dibattito pubblico: "Si farà, pronto nel 2027"

È iniziato oggi l'iter per il dibattito pubblico sullo stadio della Roma a Pietralata. Nomisma, società di consulenza incaricata di progettare e gestire il dibatto, lo coordinerà in ogni appuntamento. L'obiettivo è concludere a fine ottobre, per poi ottenere la nuova e ultima delibera per l'interesse pubblico nel 2024. Gualtieri ha promesso: "Si farà, concluderemo nel 2027".

Via al dibattito pubblico sullo stadio della Roma

Il primo appuntamento del dibattito pubblico sullo stadio della Roma è già il pomeriggio del 7 settembre, dalle 17 alle 20 in Campoidoglio. Presentazione del progetto al centro della discussione. Il 18 settembre, stesso orario, nell'aula magna del dipartimento di architettura di Roma Tre, secondo appuntamento: il progetto del nuovo stadio multifunzionale, i risvolti sportivi, economici e sociali. Ci si potrà iscrivere per partecipare a partire dal 12 settembre alle 12.00 fino al 18 settembre alle 12. Terzo appuntamento lunedì 25 settembre, dalle 17 alle 20, CTE Roma - Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale, piazzale della Stazione Tiburtina, con iscrizioni a partire dal 19 settembre ore 12.00 e sino al 25 settembre ore 12.00. Poi ad ottobre, lunedì 2 ottobre, dalle 17 alle 20, Moby Dick - Biblioteca Hub culturale di DisCo Lazio, via Edgardo Ferrati, 3, occasione in cui si discuterà degli effetti del progetto sulla città di Roma e sulle strategie della mobilità, iscrizioni a partire dal 26 settembre ore 12.00 e sino al 2 ottobre ore 12.00.

L'ultimo appuntamento il 30 ottobre. Obbligatorio iscriversi

Si prosegue poi il 9 ottobre, dalle 17 alle 20 di nuovo nella Casa delle Tecnologie Emergenti per discutere delle relazioni tra lo stadio e il quadrante di Pietralata. Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi dalle 12 del 3 ottobre alle 12 del 9. Si conclude il 30 ottobre, 17-20, complesso monumentale Acquario Romano, via Manfredo Fanti 47 all'Esquilino: prime valutazioni su questioni e temi emersi durante il dibattito pubblico. Ci si iscrive dal 24 ottobre ore 12 fino alle 12 del 30. Gli incontri e i workshop potranno essere seguiti sia in presenza e sia online, con l'obiettivo di favorire il dialogo plurale e partecipato, attraverso la consultazione della documentazione, la possibilità di intervenire e di presentare commenti e documenti sia in presenza che online. In ogni caso la partecipazione potrà avvenire previa registrazione sulla piattaforma web dedicata www.dpstadioroma.it, che sarà l'hub informativo principale per la partecipazione di tutti i cittadini e su cui sono disponibili il Dossier del Progetto Stadio AS Roma e tutta la documentazione necessaria alla sua comprensione.

La promessa di Gualtieri: "Avremo lo stadio nel 2027"

Roberto Gualtieri, in occasione della conferenza stampa che ha lanciato il dibattito pubblico, è stato molto ottimista: "Lo stadio si farà, per ora stiamo rispettando tutta la tabella di marcia - le parole riportate dall'agenzia DIRE - . Come Roma Capitale abbiamo accolto con favore la volontà della Roma di portare avanti questo progetto: abbiamo interloquito fin dal primo giorno e abbiamo approvato un'importante delibera, c'è stata la conferenza dei servizi preliminare, sono state fatte delle prescrizioni, ora partono il tavolo tecnico sulla mobilità e il dibattito pubblico, poi ci sarà la presentazione del progetto definitivo, la conferenza dei servizi decisoria, la gara e infine l'apertura dei cantieri ". Secondo l'iter stabilito, la posa della prima pietra dovrebbe avvenire nel 2025. "L'obiettivo è compatibile con l'attuale tabella di marcia - ribadisce il Sindaco - poter avere lo stadio nel 2027, anno del centenario della fondazione della Roma".

L'iter amministrativo: nuova delibera tra un anno, prima pietra nel 2025

Tra fine 2023 e inizio 2024 la società giallorossa presenterà in Campidoglio il progetto definitivo, insieme ad un piano economico-finanziario e una bozza di convenzione da siglare con l'amministrazione per la concessione di costruzione e gestione. La Roma, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovrà specificare anche le caratteristiche dei servizi e della gestione, nonché la durata della cessione del diritto di superficie o usufrutto. Roma verificherà il progetto e la rispondenza delle prescrizioni: tra la primavera e l'estate 2024, quindi tra poco meno di un anno, il progetto verrà votato in assemblea capitolina e verrà nominato un rappresentante del Sindaco in conferenza dei servizi decisoria. Un altro step fondamentale sarà quello della presentazione, alla Regione, dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, corredata da opportuno studio. Il procedimento si concluderà in 180 giorni, una volta volta espletate le attività istruttorie e di consultazione. A quel punto la Regione convocherà la conferenza dei servizi, in forma semplificata e asincrona. Finita la conferenza, la Regione emanerà il Paur, provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, l'approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio. Tutto ciò per arrivare alla posa della prima pietra nel 2025, con due anni di lavori.

Veloccia: "Nessun timore dei ricorsi, al 99% è tutto nostro"

"Se si prevedono problemi con gli espropri dei terreni per la realizzazione dello stadio? No - ha risposto Gualtieri -. Lo stadio si farà, i terreni sono tutti del Comune di Roma, il fatto che l'esproprio non fosse trascritto non vuol dire che non ci sia l'esproprio. C'è soltanto la necessità di entrare in possesso di terreni che sono del Comune ma di cui il Comune finora non ha preso possesso. È parte della procedura per la realizzazione dello stadio, è una procedura complessa ma è tutto nella norma". "Anche qualora il Tar dovesse accogliere le richieste dei ricorrenti - aggiunge Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica -, fino a quando non saranno avviati i lavori per lo stadio gli espropri non saranno fatti. Nel frattempo interverrebbe comunque la nuova delibera, che sancisce nuovamente il pubblico interesse: dopo la progettazione definitiva, infatti, riporteremo il progetto in assemblea capitolina e stabiliremo nuovamente il pubblico interesse e nell'area individuata. A quel punto, quindi, si potrà procedere agli espropri". Tra l'altro, ha aggiungo l'assessore "di tutta l'area interessata, estesa per 200.000 mq - le parole di Veloccia - solo 2.500 mq non sono nostri, pari all'1%. Ci sono 250 particelle nel progetto, 244 sono nostre, di queste in 4 stiamo completando le trascrizioni, che non hanno alcun effetto in termini di proprietà perché è e resta comunale". "L'area è al 99% di Roma Capitale, poi è chiaro ci può essere qualcuno che accampa delle pretese - sottolinea - , ma questi sono i numeri. Mancano 4 particelle su cui si stanno completando le trascrizioni degli espropri generalizzati ed è già stato corrisposto il dovuto, poi è ovvio che ci sono dei lavori ancora da fare in aree che sono state lasciate in condizioni precarie da soggetti poi espropriati". È ovvio, ha concluso l'assessore, "che qualsiasi ricorso al Tar può bloccare la procedura, ma poi i ricorsi devono essere fondati per andare avanti".