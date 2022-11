Stadio della Roma a Pietralata: i cittadini chiedono un progetto pubblico e partecipato

“Noi cittadini chiediamo una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione attiva alla cosa comune. Ad oggi non siamo stati ancora informati sulla portata dell’opera, sull’area precisa di costruzione e sugli espropri”. A parlare sono gli attivisti del comitato popolare Monti di Pietralata, il quartiere a ridosso della via Tiburtina, nel Municipio IV: su questi terreni è prevista la costruzione dello Stadio della As Roma.

Con il definitivo naufragio del progetto dello stadio a Tor di Valle, ora il luogo deputato per la realizzazione della ‘casa giallorossa’ è uno spazio compreso tra via dei Monti di Pietralata, via dei Monti Tiburtini e via Livorno. Un’area incastonata tra la Tiburtina e la Nomentana a meno di un chilometro dal secondo scalo ferroviario di Roma e tra le metro Pietralata e Quintiliani.

Il progetto preliminare indica un investimento di circa 600milioni di euro e prevede infrastrutture e opere a scomputo su una superficie interessata anche da altri ‘disegni’. Nelle immediate adiacenze dell’area è prevista, inoltre, la costruzione del Technopole dell’università ‘Sapienza’. Nei giorni scorsi, dalle pagine di Dossier, abbiamo raccontato le voci degli abitanti del quartiere, delle associazioni del territorio che hanno organizzato un fronte comune per dire ‘no allo stadio’ e della politica. Se da un lato ci sono i residenti preoccupati e contrari alla costruzione (anche in vista di espropri che vedrebbero interessate le loro case), dall’altro c’è la politica – comunale e municipale – entusiasta del progetto concepito come una ‘ricucitura urbanistica importante’.

Eppure, ad oggi nessuno dei promotori del progetto si è interfacciato con gli abitanti del quartiere, diretti interessati dell’opera. Ed è su questo che chi vive a Pietralata vuol fare sentire la propria voce.

“Leggiamo continue dichiarazioni e post sui diversi canali social di politici, assessori, consiglieri, comitati e semplici cittadini i quali, a seconda del ruolo che ricoprono e dei propri interessi, plaudono la grandiosità del progetto o manifestano assoluto dissenso circa la natura dello stesso. Ad oggi, però, mancano tutte le informazioni e i dettagli del progetto per poter esprimere una reale opinione al riguardo” hanno commentato dal comitato. Aggiungendo: “Noi cittadini non siamo stati ancora informati della reale portata dell'opera, delle sue effettive dimensioni, dell'area precisa in cui dovrebbe sorgere, delle opere a scomputo previste, e soprattutto degli eventuali espropri e li chi pagherà, e nemmeno sui necessari interventi di ammodernamento della viabilità e dei servizi pubblici”.

Infine, dal comitato: “Dove sono le informazioni sulla conferenza dei servizi preliminare e sulla conferenza dei servizi decisoria? Non ne abbiamo trovato traccia sul sito del Comune? Com’è possibile una tale mancanza di trasparenza amministrativa, prevista e necessaria per interventi di tale natura? Pertanto, proprio in considerazione dell''importanza dell'opera, del grande impatto ambientale e degli imponenti cambiamenti che si vorrebbero apportare a un quadrante già contraddistinto da importanti problematiche ad oggi non ancora risolte, noi chiediamo trasparenza e partecipazione”.