Stadio Pietralata, dagli espropri alla viabilità: partito il confronto pubblico con l'As Roma

La società di Dan Friedkin vuole ottenere una concessione di 90 anni sulle aree, di proprietà comunale, dov'è prevista la realizzazione dello stadio. E ci sarà una viabilità dedicata all’ospedale Sandro Pertini, per consentire un regolare accesso al nosocomio anche in occasione delle partite di calcio. Sono queste due degli aspetti più importanti emersi nel corso della commissione sport dedicata al progetto che l’As Roma vuole realizzare a Pietralata.

La prima commissione dopo l'ok di Gualtieri

L’incontro, il primo convocato dopo l’approvazione in giunta capitolina della delibera sul pubblico interesse, ha visto la partecipazione della società giallorossa, dei consiglieri comunali, dell’assessore capitolino all’urbanistica, dei rappresentanti del municipio IV ma non dei comitati di zona. “E’ stato un appuntamento informativo ma nella giornata del 22 febbraio ho già convocato una seconda seduta di commissione davanti ai cancelli dell’area deputata ad ospitare lo stadio” ha spiegato Nando Bonessio ai microfoni di RomaToday. E sarà quella la sede per confrontarsi anche con i comitati, favorevoli e contrari, all’iniziativa progettuale promossa dalla famiglia Friedkin.

Le criticità ricordate dal municipio

Ci sono ancora dei nodi da sciogliere, com’è stato rilevato dal presidente del municipio IV. Pur dichiarandosi soddisfatto dell’operazione, il minisindaco Massimiliano Umberti, ha rilevato “i punti critici in cui il progetto potrebbe andare ad incepparsi”. Vale a dire “i parcheggi, che per noi sono pochi” ha spiegato il presidente municipale “e la viabilità attuale, che non è sufficiente”. Per quanto riguarda i parcheggi, è nota al momento l'intenzione di realizzare un multipiano interrato nella piazza della metro Quintiliani ed un altro multipiano, fuoriterra, in via Seguenza.Complessivamente i posti auto che si verrebbero a creare sono circa 2500.

Il tema degli espropri

Altra questione da affrontare, ricordata durante la commissione sport e urbanistica dal consigliere Marco Di Stefano (Udc), è relativa agli espropri da effettuare nella zona, ad esempio ai danni di un carrozziere presente nel perimetro delle operazioni previste nel progetto giallorosso. “Quello degli espropri è uno dei temi caldi e una delle problematiche emerse sin dall'inizio” ha replicato l’avvocato Lorenzo Vitali, generale Counsel dell’As Roma, che ha spiegato che il problema “riguarda alcune particelle ben note, a partire da quella di una carrozzeria. Ma ci sentiamo di poter dire che daremo risposte serie e adeguate secondo i tempi. Ottenere il voto dell'Assemblea ci permetterà di affrontare questo tema”.

La viabilità dedicata al Pertini

Altro aspetto riguarda la mobilità. “Abbiamo fatto delle macrosimulazioni sul quartiere ed abbiamo predisposto una ripartizione in linea con quanto disposto dal dipartimento mobilità” hanno spiegato i funzionari dell’As Roma. Seguiranno altre “microsimulazioni” per verificare il traffico in ingresso al quartiere, sulla tangenziale e sugli altri assi viari. Ma c’è un aspetto che i tecnici della società giallorossa hanno voluto evidenziare. “Anche nel progetto di fattibilità -è stato chiarito - abbiamo previsto una viabilità di accesso esclusivo per il Pertini. Volevamo rassicurare che già il progetto di fattibilità opera in quest’ottica”.

Nel cammino verso il riconoscimento del "pubblico interesse" da parte dell'assemblea capitolina, la seduta congiunta presieduta da Nando Bonessio e Antonella Melito, rappresenta un altro passo in avanti. Ma non sarà certamente l'ultima, nel cammino che dovrà portare all'apertura dei cantieri, secondo quanto predetto da Gualtieri, per il prossimo anno.