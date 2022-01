Stadio Paolo Rossi, l’intitolazione può aspettare. Malagò: “Prima lo stadio alla Roma ed alla Lazio”

L’idea di intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi, partita dalla Camera, non sta facendo breccia in Campidoglio. Non solo a livello comunale.

Lo stadio della Roma e della Lazio

Per Giovanni Malagò, numero uno del Coni, sono altre le priorità. “Roma e Lazio dovrebbero avere il prima possibile un loro stadio. Quando questo accadrà, con l'Olimpico che può diventare davvero il teatro della Nazionale italiana, come Wembley per l'Inghilterra, a quel punto non solo il mondo del calcio avrà il diritto ma anche il dovere di intitolarlo a Paolo Rossi” ha chiarito Malagò, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Sulla questione il numero uno dello sport olimpico italiano ha inoltre dichiarato, nel corso della stessa trasmissione, che “non mi risulta che nessuno stadio teatro delle Olimpiadi abbia poi cambiato nome a favore di un soggetto”. Ed a riguardo della proposta d'intitolazione “noi siamo spettatori interessatissimi ma indiretti”.

No al coinvolgimento di Paolo Rossi

La proposta di dedicare l’impianto sportivo al campione del mondo del 1982, simbolo d’una delle nazionali più popolari nella storia del calcio italiano, sta continuando a dividere. Per molti è anche sbagliato averlo tirato in ballo. “Non c'era nessun bisogno di mettere una grande figura come quella di Paolo Rossi al centro di un dibattito costante come questo” aveva dichiarato l’assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato.

Sulla stessa linea anche il presidente del Coni. “Non trovo giusto che una persona come Paolo Rossi, mio amico, e sua moglie vengano coinvolti. E' proprio sbagliato in assoluto – ha sottolineato Malagò – Non è questione oggetto di dibattito o di voto in Parlamento o del Cda di Sport e Salute”.