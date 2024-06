"Lo stadio Flaminio o lo fa qualcuno o ci pensa il Comune chiedendo soldi al Governo"

Sullo stadio Flaminio ci sono tre proposte in ballo, non tutte allo stesso livello di concretezza. La prima, la più antica, da parte della società Roma Nuoto che fa da capofila ad altre realtà, depositata durante l'amministrazione Raggi. Poi, l'ultima, firmata da Claudio Lotito proprietario della SS Lazio, ma ad oggi c'è solo un rendering. In mezzo, quella di Cassa Depositi e Prestiti, che però non ha un progetto concreto a supportarla.

Il punto sullo stadio Flaminio

A fare il punto della situazione sull'impianto di Roma nord, in disuso e abbandonato al degrado da ormai 13 anni, è l'assessore allo sport Alessandro Onorato, intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound FM90. L'esponente della giunta Gualtieri ha più volte affrontato l'argomento e in questo intervento mette in fila i "concorrenti" al recupero dell'impianto progettato da Nervi, un tempo casa del Sei Nazioni e ancor prima di Roma e Lazio quando l'Olimpico era in ristrutturazione per i Mondiali del 1990. "La progettualità più concreta, senza dubbio, è quella della Roma Nuoto" fa sapere Onorato.

Il progetto "mitologico" di Lotito

Il progetto, infatti, era arrivato sul tavolo di Virginia Raggi. "Il 30 giugno o forse qualche giorno dopo - continua l'assessore - capiremo se il progetto della cosiddetta Roma Nuoto, che è una capofila di una serie di aziende, possa avere un iter positivo dal punto di vista tecnico". Onorato, poi, definisce "mitologica" la progettualità di Lotito e della Lazio: "Nel senso che al netto di un render visto dal sottoscritto - si spiega meglio -, se la Lazio vuole presentare un progetto deve venire in Campidoglio e presentarlo al Sindaco e a tutti gli assessori coinvolti, non soltanto al sottoscritto, ma anche al mio collega all'urbanistica, alla mobilità, al patrimonio, al commercio, e qualora veramente volessero fare un investimento in quell'area si potrebbe aprire una conferenza dei servizi perché la legge prevede la possibilità che si possano anche fare conferenze dei servizi parallele". Su CDP: "Il progetto non è mai arrivato ad un punto concreto".

"Se nessuno va in porto ci pensa il Comune"

Onorato è molto chiaro sul destino del Flaminio: "Noi dobbiamo avere l'ambizione di riaprirlo, mettendo la prima pietra - sottolinea - e se l'unico progetto tecnicamente valido è quello della Roma Nuoto, dopo la conferenza dei servizi allora potremmo dare l'ok. Ma se questo non va, se CDP non va e se nemmeno la Lazio va, allora potremmo essere noi a valorizzarlo mettendo solo noi, magari chiedendo aiuto al Governo. Ricordo che il Flaminio è nel dossier di candidatura per gli Europei di calcio del 2032 da fare insieme alla Turchia".

Roma Nuoto in pole position

Per Onorato il Flaminio potrebbe essere un impianto da 25mila posti "non abbiamo interesse a farlo da 40mila, va bene anche meno" con l'obiettivo di recuperare le palestre, le piscine, l'area intorno "creando un grande parco sportivo". Poi su chi ci giocherà "si vedrà - continua l'assessore a Radio Roma Sound FM90 - faremo accordi con le federazioni rugby, calcio, con la Roma calcio femminile. Prima dobbiamo andare a capire nei prossimi mesi se questi investimenti privati sono concreti o no. Quindi Roma nuoto primo posto, Lazio secondo, Cassa Depositi e Prestiti terzo”, ha proseguito l'assessore capitolino.

"Con i sogni non si fa lo stadio"

Nel caso in cui tutte e tre le realtà dovessero presentare un progetto concreto, allora potrebbero anche partire tre conferenze dei servizi "e se vanno bene tutte, allora il Comune potrebbe lanciare un processo partecipativo per decidere, anche perché la città è una parte fondamentale con cui relazionarsi, a partire dal quartiere in cui si colloca l'impianto. Quando Lotito presenterà il progetto? Non sono il suo portavoce, ma ricordiamoci che è una società privata, se vuole fare qualcosa deve mettere mano al portafoglio. Con i sogni non si realizza uno stadio".