Stadio Flaminio, c’è la data per la presentazione del progetto della nuova casa della Lazio

A gennaio, in occasione delle celebrazioni in Campidoglio per i 124 anni della Polisportiva, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva puntato in alto: “Presenteremo un progetto al quale non si potrà dire di no” aveva sentenziato parlando dello stadio Flaminio di Roma. un impianto abbandonato da 13 anni e che i tifosi biancocelesti sognano possa diventare la loro nuova casa. Domenica, al termine della gara della formazione primavera contro il lecce, Lotito è tornato sull’argomento, parlando dell’imminente arrivo del progetto di rinnovo dell’impianto.

Progetto in arrivo

“Presenteremo il progetto dello stadio, speriamo entro la fine del mese o al massimo per i primi di maggio" ha detto Lotito ai microfoni del club. Un progetto che punta soprattutto ad aumentare la capienza del Flaminio, struttura che potrebbe ospitare al massimo 35 mila spettatori e che la Lazio vorrebbe portare almeno a 45 mila se non addirittura a 50 mila posti.

Un sogno per i tifosi biancocelesti che da anni, ormai, avevano espresso la loro volontà di giocare nello storico stadio cittadino invece di avventurarsi in progetti come lo stadio di Valmontone o in altre zone della provincia di Roma.

Altri lavori

Il numero uno laziale ha anche aggiunto che stanno "per iniziare i lavori dell'Academy”, il centro per i giovani aquilotti. Previste una foresteria, una zona studi, una chiesa e tutte le infrastrutture utili a fare sport e che renderanno Formello, secondo i piani della Lazio, un centro sportivo completo e all’avanguardia.