Stadio Flaminio, dalla Figc arriva una lettera a Gualtieri: “Apriamo il confronto sul rilancio dell’impianto”

L’Expo è saltato, ma la Capitale resta comunque al centro di importanti appuntamenti. Oltre al Giubileo, eventi come gli Europei di atletica leggera nel 2024 e quelli di calcio nel 2032 contribuiranno infatti a mantenere i riflettori internazionali accesi sulla Capitale.

La vetrina da sfruttare

“Sono occasioni irripetibili e da non fallire” si legge in una lettera appena indirizzata al sindaco Gualtieri. “Roma ha l’obbligo di presentarsi a questi appuntamenti indossando un elegante abito da sera e non una tuta magari sporca e macchiata” si legge in un altro passaggio. Quella lettera porta la firma del professor Giuseppe Capua, specialista in medicina e traumatologia dello sport e presidente della commissione antidoping della FIGC.

Cosa vuole fare il comune

Per il rilancio dell’impianto progettato da Nervi, il Campidoglio, a più riprese, ha ribadito la propria posizione. “La cosa più naturale del mondo è che la Lazio faccia l’investimento sullo stadio Flaminio, per rispetto dei tifosi e della vocazione di quella struttura” aveva ricordato ancora una volta lo scorso novembre l’assessore allo sport Alessandro Onorato. In caso contrario, il Campidoglio avrebbe bussato alla porta del governo Meloni perché i soldi che servono per riqualificare la struttura sono tanti, si parla di una forbice che oscilla tra i sessanta ed i cento milioni di euro e che risente anche dell’eventualità di dotare l’impianto di una copertura.

Un tavolo tecnico sul futuro del Flaminio

“Il prossimo anno ci sarà il Giubileo e il mondo ci guarderà” ha sottolineato il presidente della commissione antidoping. E poiché “la restituzione di uno Stadio Flaminio agibile e funzionale” rappresenta un traguardo da raggiungere “al di là delle divisioni politiche ed ideologiche” dal medico della FIGC arriva una proposta. È quella di “dar vita ad un vero tavolo tecnico operativo che non sia un semplice palcoscenico”. Non deve essere, in altre parole, l’occasione per dire “ci abbiamo provato”.

Il rilancio da progettare

Quello che il dirigente federale propone è “momento di vero e reale confronto che coinvolga non solo la politica ma anche imprenditoria, mondo sportivo e cittadinanza attiva”. La proposta, attraverso la lettera indirizzata dal professor Capua al Sindaco, è agli atti. Ed arriva un mese dopo l’appello delle associazioni che, sempre al primo cittadino ed in quel caso anche alla premier Meloni, avevano chiesto di avviare un confronto sul destino dell’impianto, da progettare “all’interno di un piano che riguardi tutto il quadrante”.

Quadrante che, com’è stato ricordato oggi dal presidente della commissione antidoping, vanta “una concentrazione di infrastrutture sportive e culturali” unica al mondo. Un primato che rischia di essere macchiato dalle condizioni del Flaminio, uno stadio che, come tante volte segnalato ed oggi ribadito anche dal dirigente federale, “versa in uno stato di totale abbandono e degrado”.