Stadio Flaminio, a marzo saranno 13 anni di abbandono. E la Lega attacca Gualtieri

Lo stadio Flaminio torna nel dibattito politico romano. O almeno, a provare a farcelo rientrare è Giuseppe Cangemi, consigliere regionale e vicepresidente del consiglio alla Pisana, quota Lega. A marzo l'impianto "celebrerà" 13 anni esatti dalla chiusura, 13 anni di abbandono.

La Lega attacca Gualtieri sul Flaminio

Nel giorno dell'Epifania, Cangemi ha tirato in ballo l'impianto di Roma nord, abbandonato dal 2011 e in stato di totale degrado, per attaccare il sindaco Roberto Gualtieri: "E' la diretta espressione dell'incuria e dell'abbandono in cui versa la città - scrive - piange il cuore a vederlo così".

Impianto abbandonato dal 2011

Un tempo palcoscenico di epiche imprese del rugby italiano, ancor prima casa della Roma e della Lazio mentre veniva adeguato l'Olimpico in vista dei Mondiali del 1990, il Flaminio ha vissuto il suo ultimo evento sportivo nel 2011. Dopodiché, con il trasferimento dell'Italrugby proprio al Foro Italico, nulla più è avvenuto all'interno dell'impianto da 40 mila posti a due passi dall'Auditorium.

"Per il Sindaco solo carbone dalla Befana"

"Una vera vergogna che sia ridotto in quelle condizioni - rincara Cangemi - è uno scempio e bisogna agire affinchè venga restituito alla città. La situazione è davvero nera ed è assurdo che il Sindaco non sia capace di porre rimedio alle tante criticità che affliggono Roma". Per Cangemi, nel giorno della Befana, dedica un pensiero al primo cittadino: "Per lui solo carbone".

Lo stato dell'arte di un recupero lontanissimo

Sul recupero del Flaminio tanto si è detto e scritto, molto provato a fare (progetti di recupero e conservazione, ipotesi di trasformarlo nello stadio della Lazio, partenariati pubblico-privato falliti sul nascere), ma ancora nessun passo avanti è stato registrato. Roma Capitale vorrebbe tentare la strada di una collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e il Credito Sportivo Italiano, ma da giugno a oggi (cioè da quando l'assessore allo sport Alessandro Onorato ne ha parlato pubblicamente) non ci sono stati aggiornamenti. Anche l'ipotesi di un recupero finanziato interamente dal Governo Meloni resta sospesa nell'aria: servirebbero almeno 60 milioni di euro. Mossa che dal Campidoglio auspicano, ma anche in questo caso da Palazzo Chigi non arrivano notizie di alcun tipo.

La Lazio lo vuole ma non ci sono proposte

Anche la Lazio, per tramite del suo presidente e proprietario Claudio Lotito, da settembre 2022 anche senatore di Forza Italia, ha più volte espresso interesse per l'impianto, con l'intento di trasferirci la casa del club biancoceleste. Ma al di là di un accesso agli atti, effettuato nel 2022 per conoscere tutta la documentazione relativa allo stato dell'arte e ai vincoli architettonici (che per l'assessore Onorato sono superabili grazie alla legge sugli stadi), non si è mosso nient'altro. Proposte ufficiali, come ribadito in varie occasioni anche dal sindaco Gualtieri, non sono arrivate.

Le tre opzioni in ballo

A fine ottobre Onorato si è sbilanciato: "Entro due mesi una delle tre proposte in campo andrà a dama", ha detto l'assessore. Quindi o il progetto della Lazio, o quello di Cassa Depositi e Prestiti o il finanziamento governativo. Quindi tre ipotesi del tutto teoriche: la prima si regge su intenzioni e dichiarazioni, ma non siamo neanche alla fase del modellino presentato al pubblico. La seconda vede sì qualcosa di scritto, ma non ufficializzato. La terza è un auspicio, cioè quello che l'attuale governo di centrodestra faccia un favore alla giunta Gualtieri, finanziando un restyling che significherebbe segnare parecchi punti nei confronti dell'opinione pubblica in termini di consenso elettorale. Un nuovo anno è iniziato, il 12 marzo cadranno esattamente 13 anni dall'ultimo evento ufficiale disputato al Flaminio: Italia-Francia, torneo Sei Nazioni di rugby, una vittoria storica per 22 a 21, la prima contro i transalpini.