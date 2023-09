“Se la Lazio vuole il suo stadio Lotito deve presentare un progetto”

Su una sponda del Tevere i tifosi giallorossi seguono passo passo l'iter burocratico che porterà, si augurano, alla posa della pietra per lo stadio della Roma nel 2025. Dall'altra, i cugini biancocelesti assistono al battibecco a distanza tra il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sulla possibilità di utilizzare il Flaminio dopo averlo rimesso completamente a nuovo.

Lotito e l'idea di regalare il Flaminio alla Lazio

Due giorni fa Lotito aveva detto, intervenendo a Radio Roma Sound: "Stiamo lavorando per dare uno stadio alla Lazio, vedrete che con il tempo potremo dare delle risposte". Per Lotito lo stadio di proprietà "è da fare assolutamente". Per i biancocelesti si è parlato spesso e si continuana parlare del Flaminio, monumento al degrado e all'abbandono nel cuore dell'omonimo quartiere: chiuso dal 2011, è ormai divorato dalle erbacce e dai rovi, più utile per girare qualche film "underground" che per attività sportive di qualsiasi genere. "E' una delle ipotesi su cui stiamo lavorando", ha detto Lotito.

La replica di Gualtieri: "Non c'è alcun progetto"

Il 7 settembre, in Campidoglio, Gualtieri e l'assessore Veloccia hanno dato il via al dibattito pubblico sul progetto stadio della Roma, con il primo incontro che si è tenuto proprio nella Sala della Protomoteca dalle 17 alle 20. Ne seguiranno altri, in giro per la città, ognuno con focus tematico e workshop annesso, fino al 30 ottobre. In quell'occasione, Gualtieri è stato stuzzicato sulle parole di Lotito e sulla possibilità di trasformare il Flaminio nella casa della Lazio: "E' concreta? E' una possibilità - ha risposto - a cui abbiamo sempre guardato con favore e diversi mesi fa abbiamo già avuto un incontro con Lotito, a cui abbiamo detto di essere pronti a collaborare sul progetto". Il progetto, però, non c'è e Gualtieri tiene a precisarlo: "Perché ciò avvenga - dice - occorre che ci sia un progetto effettivo e una manifestazione di interesse non solo potenziale. Va chiesto alla società".

Il Campidoglio in attesa della mossa della Lazio

Il primo cittadino lancia una frecciatina: "Bisogna vedere se vogliono fare lo stadio - ha detto poi -, noi abbiamo sempre detto che se lo vogliono fare al Flaminio, noi siamo a disposizione". Anche perché il "discorso in fase avanzata con il Comune" di cui ha parlato Lotito, non sembra riflettersi nella realtà raccontata da Gualtieri: C'era stata tempo fa una riunione - le sue parole in Campidoglio - in cui erano state esaminate varie possibilità. Ci era stato chiesto se i vincoli della Soprintendenza potessero ostacolare un eventuale progetto e noi dopo esserci informati avevamo detto di no, ovviamente entro certi limiti perché non si può fare uno stadio da 60.000 posti. Da lì siamo rimasti sempre in attesa del progetto. Io personalmente sono fermo a questo, ma la porta è sempre aperta".

Veloccia: "Ultima interlocuzione oltre un anno fa. Abbiamo fretta di riqualificare Flaminio"

A mettere il carico è Veloccia, intervenuto a "Gli Inascoltabili" su Radio Roma Sound: "Con Lotito l'interlocuzione risale a oltre un anno fa, non ci sono state evoluzioni", ha detto. Ma la porta "resta sempre aperta, sia Cassa Depositi e Prestiti sia il Credito Sportivo sono interessati - ricorda - e l'impianto è a disposizione, ma abbiamo fretta di recuperarlo". “Abbiamo dato piena disponibilità al presidente Lotito ad analizzare qualsiasi tipo di proposta - continua Veloccia - nel rispetto anche un po’ delle caratteristiche ci siamo dati per i nuovi stadi: che riducano il consumo di suolo, che possano essere sostenibili dal punto di vista ambientale e altro ancora. E rimaniamo a quegli incontri, di un anno fa, insomma. Non ci sono state evoluzioni, ma ovviamente la porta è sempre aperta”. Il Flaminio "è stata la prima ipotesi avanzata dalla Lazio - conclude - abbiamo fornito tutta la documentazione alla Lazio per analizzarla ed eventualmente fare una proposta che però, ad oggi, non ci è stata ancora formalizzata". Se Cdp e Credito Sportivo dovessero essere più veloci della Lazio, le cose per Lotito si complicherebbero: "Rimane un impianto da ristrutturare quindi a disposizione di chi abbia un'idea positiva. E’ del tutto evidente che però abbiamo fretta di fare in modo che il Flaminio possa essere recuperato” ha sottolineato l'assessore.