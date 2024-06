Stadio della Roma, il Comune tira dritto. Si lavora per lo sgombero dei terreni occupati

La sentenza della seconda sezione del Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso di un proprietario di via degli Aromi a Pietralata, non preoccupa più di tanto Roma Capitale. Per l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia il progetto dello stadio della Roma prosegue, anche se i tempi non sono chiari, e si procederà probabilmente con gli espropri.

Espropri in vista per lo Stadio della Roma

Nonostante i numerosi imprevisti che si stanno susseguendo, rispetto alla fattibilità del progetto dello stadio della Roma a Pietralata (nell'area dell'ex SDO), l'iter prosegue. L'ultima sentenza dei giudici amministrativi, che dà ragione ad un abitante di via degli Aromi e intima all'As Roma di non proseguire gli studi sui terreni, è un capitolo da analizzare ma che non sembrerebbe compromettere la costruzione dell'impianto voluto dai Friedkin. L'assessore Veloccia, intervenuto su Radio Roma Sound FM90, è stato chiaro: "Le aree sono nostre, a suo tempo il Comune le espropriò. Se non ci viene consentito bonariamente di accedere, come dice lo stesso tribunale siamo noi a dover fare provvedimento per la riacquisizione".

"Il Patrimonio sta predisponendo gli atti"

Quindi sgomberi ed espropri. Non sarà facile, non sarà indolore e non sarà a breve: "Ci sarà una procedura e i possessori probabilmente resisteranno - continua Veloccia -. Sappiamo che andando avanti potremmo avere situazioni simili. Noi adesso stiamo facendo dei provvedimenti di sgombero forzoso, perché purtroppo il patto fatto vent’anni fa con i proprietari per una restituzione su richiesta oggi non è onorato. Da quel che sappiamo adesso il dipartimento patrimonio ha predisposto i provvedimenti, ma non c'è un tema di proprietà, c'è un tema soltanto di possesso".

"E' come una casa in affitto, la proprietà non cambia"

Per far capire la situazione, l'esponente della giunta Gualtieri fa un paragone: "E' come quando si affitta la propria casa a qualcuno: non si perde la proprietà, ma per tutta la durata dell'affitto, non si può entrare nella casa. Lo può fare solo quando vengono portati a termine tutti i provvedimenti per mandare via l'affittuario. Quelle aree sono di Roma Capitale, non ci può essere usucapione, che le occupa evidentemente deve riconsegnarle. E il tribunale dice: non potete andare lì e riprenderle semplicemente, ci vogliono le carte".

L'attesa per il progetto definitivo

Chi ancora oggi vive in via degli Aromi o altrove, nell'area coinvolta dagli scavi per la realizzazione dello stadio della Roma, a quanto sostiene l'assessore presto o tardi dovrà andarsene. Una situazione amministrativa che inevitabilmente rischia di allungare ulteriormente le tempistiche. Roberto Gualtieri, quando è stato approvato l'interesse pubblico dell'opera in assemblea capitolina, aveva auspicato un'inaugurazione nel 2027. Ma ad oggi manca ancora il progetto definitivo, di cui è responsabile il proponente: cioè l'As Roma.

Le attività geognostiche proseguono

"I tempi li deve dare la Roma - risponde a riguardo l'assessore - nelle prossime settimane avremo un quadro più chiaro. Non è questione di un mese in più o in meno, la Roma deve presentare un progetto completo, a noi interessa che non ci siano sorprese. Ritrovamenti archeologici? Ci sono preesistenze, ma stiamo gestendo quelle per Metro C e piazza Pia, lo faremo anche a Pietralata". Sulle attività ferme, Veloccia smentisce: "Stanno proseguendo - le sue parole in radio -, non è vero che sono ferme. La Roma si è fermata un mese a seguito di un esposto dei comitati con il quale era stato chiesto un intervento di verifica su possibili nidificazioni nell’area. C’è stato un sopralluogo con la Forestale, con il dipartimento ambiente e si è verificato che in diverse aree non c’erano nidi presenti e quindi la Roma ha potuto ricominciare a fare i sondaggi geognostici".