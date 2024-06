Stadio della Roma, nuovo stop ai rilievi da parte del Tar. I tempi si allungano ancora

Non solo nuclei familiari che vivono all'interno dell'area interessata dal progetto del nuovo stadio della Roma. A fare ricorso contro la costruzione dell'impianto a Pietralata anche un'attività commerciale, un autoricambi al quale il IV municipio aveva notificato lo scorso marzo il divieto di prosecuzione delle attività commerciali.

Il Tar blocca (ancora) il progetto stadio della Roma

Come riporta Radio Roma Sound, la seconda sezione ter del Tar del Lazio ha accolto - in via cautelare - il ricorso del proprietario. Il 18 marzo, dopo una delibera del 7 febbraio, il IV municipio aveva imposto il divieto di prosecuzione delle attività commerciali di un autoricambi che si trova nell'area interessata dal progetto dello stadio di proprietà dell'As Roma a Pietralata. La decisione dei giudici sospende gli effetti del provvedimento municipale, fino alla sentenza prevista il 19 novembre.

Attesa fino al 19 novembre

Secondo quanto anticipato dalla trasmissione radiofonica, fino al 19 novembre non sarà possibile accedere all'area per i rilievi necessari al completamento del progetto definitivo. Progetto che dev'essere presentato dall'As Roma e che il Comune ha più volte ribadito di attendere. Ad oggi sono stati svolti circa la metà dei rilevamenti previsti dalla fase pre-progettuale e secondo quanto ipotizza anche il quotidiano "Il Romanista", la società giallorossa potrebbe farseli bastare, procedendo alle simulazioni con quanto raccolto finora. Di fatto, accontentandosi.

Slittano i tempi

Anche perché l'attesa per la sentenza del 19 novembre, unita a quanto già accaduto in altre udienze relative ad altri ricorsi avanzati da abitanti dell'area di Pietralata, comporterebbe uno slittamento importante della tabella di marcia. Significherebbe avere un progetto definitivo non prima di fine 2024, con un'assemblea capitolina che dovrebbe poi esprimersi nel corso del 2025 (dopo l'approvazione tecnica del progetto definitivo). Già è molto difficile, stanti così le cose sarebbe pressoché impossibile inaugurare l'impianto entro la fine del 2027, anno del Centenario del club.

Scontro tra contrari e Veloccia

Nel frattempo, si inasprisce lo scontro tra il comitato contrario allo stadio della Roma e il Comune. La scorsa settimana l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia aveva annunciato che il dipartimento stava predisponendo gli atti propedeutici all'esproprio dei terreni, nonostante le ultime sentenze che hanno dato ragione ai ricorrenti. "E' come quando si affitta la propria casa a qualcuno - aveva spiegato l'assessore -: non si perde la proprietà, ma per tutta la durata dell'affitto, non si può entrare nella casa. Lo può fare solo quando vengono portati a termine tutti i provvedimenti per mandare via l'affittuario. Quelle aree sono di Roma Capitale, non ci può essere usucapione, che le occupa evidentemente deve riconsegnarle. E il tribunale dice: non potete andare lì e riprenderle semplicemente, ci vogliono le carte". Non è d'accordo il comitato contrario, che sostiene non ci sia più detenzione delle aree da parte di Roma Capitale.

"La detenzione dei terreni si è trasformata in possesso"

Il comitato cita la sentenza dei giudici: "La relazione di fatto del ricorrente con i beni immobili in esame (i terreni e gli edifici esistenti, ndr), era qualificabile in precedenza come detenzione qualificata: dal verbale di immissione in possesso risalente al novembre 2006 risulta che la stessa amministrazione ha consentito all’epoca la permanenza degli occupanti a titolo di detenzione e, seppur questa è stata definita precaria (con obbligo di rilascio immediato a semplice richiesta dell’Ente), è stato tuttavia stabilito l’impegno dei detentori a versare un canone di affitto”. "Questa situazione di detenzione qualificata - scrivono i giudici - si è trasformata in possesso in forza della domanda di mediazione da lui presentata (presentata dal proprietario che ha depositato ricorso, ndr) nel mese di ottobre 2022, ai fini della successiva introduzione di un giudizio per l’accertamento dell'acquisizione per usucapione della proprietà dell’area in questione”. Usucapione che l'assessorato capitolino non riconosce.