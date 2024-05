Stadio della Roma, per il Tar è inammissibile il ricorso dei cittadini contro il progetto

Si fa un po' meno tortuosa, almeno per adesso, la strada di Roma Capitale e As Roma verso la costruzione dello stadio di proprietà della società giallorossa a Pietralata. La seconda sezione del Tar del Lazio, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 3 cittadini, abitanti in immobili in via della Ruta, che chiedevano l'annullamento di tutti gli atti relativi alla chiusura della conferenza dei servizi preliminare sul progetto e la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera approvata il 9 maggio 2023.

Bocciato il ricorso contro lo stadio della Roma

I tre cittadini, supportati dal Comitato Si al Parco, Sì all'Ospedale, No allo Stadio, contestavano al club di proprietà della famiglia Friedkin e al Campidoglio la "violazione e falsa applicazione" delle normative che disciplinano la Legge sugli Stadi perché la società giallorossa "nella qualità di soggetto promotore, non ha dichiarato di possedere i requisiti soggettivi previsti dal 'secondo' codice dei contratti pubblici in tema di finanza di progetto né Roma Capitale, prima di dare corso agli atti impugnati, li ha comunque verificati, con conseguente invalidità della proposta di cui allo studio di fattibilità presentato dall'As Roma e illegittimità, in via derivata, degli atti adottati dall'Amministrazione". I tre ricorrenti sono proprietari di altrettanti immobili su via della Ruta, all'interno dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto. Il Tar, però, non ha ritenuto ammissibile il ricorso.

I motivi della sentenza

I giudici amministrativi, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa che citano la sentenza, considerano "fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, prima di tutto perché i cittadini non hanno fornito prova alcuna del titolo di proprietà vantato sugli immobili in via della Ruta e la mera allegazione del titolo è insufficiente a dimostrare la sussistenza della legittimazione". In secondo luogo per il Tar c'è carenza di interesse ad agire "in particolare sotto il profilo dell'attualità dello stesso" perché "le determinazioni avversate attengono a una fase preliminare del progetto, presentato da AS Roma in qualità di promotore, e volto alla futura realizzazione dello stadio nell'area di Pietralata-Tiburtina". In sostanza gli atti che hanno concluso la conferenza dei servizi e la pubblica utilità votata a maggio 2023 si riferiscono allo studio di fattibilità depositato dal club giallorosso a ottobre 2022 e quindi, come sostengono i giudici, "spetterà al progetto definitivo, ancora da presentare a cura di As Roma quale soggetto promotore, la compiuta perimetrazione dell'area interessata dal progetto, anche per le implicazioni di carattere espropriativo". Tra le altre cose, secondo quanto scrivono i giudici, le tre unità immobiliari si trovano ai margini del progetto e quindi dell'intervento di espropriazione che si andrebbe a concludere nella fase attuativa dell'edificazione dell'impianto.

Gualtieri: "Eravamo fiduciosi"

Soddisfazione da parte del sindaco Roberto Gualtieri: "Noi eravamo naturalmente fiduciosi che il procedimento dello stadio Roma fosse assolutamente solido dal punto di vista amministrativo - ha commentato -. E quindi ci aspettavamo questo risultato positivo. Si va avanti". Il Comune resta ovviamente in attesa della presentazione del progetto definitivo da parte dei Friedkin, come ribadito giorni fa anche dall'assessore a sport e turismo Alessandro Onorato: "Noi il nostro lo abbiamo fatto, ora tocca alla Roma" aveva detto l'esponente della giunta capitolina.

Il comitato contrario non molla

Non rinunceranno a dare battaglia, come fatto finora, i cittadini contrari: "Prendiamo atto della decisione del Tar Lazio sul ricorso proposto dai proprietari delle abitazioni di Via della Ruta - scrivono in una nota -, affiancati da cittadine e cittadini, associazioni e comitati territoriali, evidenziando anzitutto che l'odierna sentenza, basata sulla mancata presentazione di un documento facilmente superabile e dimostrabile in qualsiasi altro grado di giudizio, non ha ancora sciolto i numerosi dubbi sulla correttezza della procedura adottata. Restano pertanto indissolubili le nostre contestazioni sulla procedura sin qui adottata, motivazioni sulle quali ad oggi non vi è stata alcuna espressione, che saranno nuovamente oggetto di ricorso nelle eventuali prossime fasi dell'iter che l'As Roma Srl ed il Comune di Roma intenderanno adottare. Assumeremo, tutti insieme, ogni iniziativa che si renderà necessaria per fronteggiare affermazioni speculative da parte di chi, nel chiaro tenore della sentenza del Tar Lazio, intenda diffamare o affermare che i ricorrenti non siano nella piena ed esclusiva proprietà delle proprie rispettive abitazioni".