Stadio della Roma, per Veloccia "si può fare" ma vanno risolte le criticità

Nessun passo avanti nell’iter che porta alla realizzazione del nuovo stadio della Roma. La seduta congiunta delle commissione lavori pubblici e patrimonio, non ha portato all’espressione del parere sulla delibera del pubblico interesse. L’operazione resta quindi in stand by e, in assenza delle valutazioni delle commissioni, la famosa delibera, un atto necessario in base alla legge sugli stadi, non viene calendarizzato in aula.

L’idea di costruire il nuovo tempio dei tifosi giallorossi nella zona di Pietralata, continua ad alimentare il dibattito tra quanti ritengono sia un investimento fondamentale per il rilancio del quadrante, e quanti invece vedono l’operazione come il fumo negli occhi. Al di là delle contrapposizioni tra comitati civici, c’è l’amministrazione comunale che ha già incassato, con delle prescrizioni, il via libera del municipio guidato da Massimiliano Umberti.

Il parere dell'assessore all'urbanistica

Intanto l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, nell’ambito di una lunga intervista rilasciata a Romatoday, ha affrontato la questione dello stadio. “E’ un bel progetto, è dentro l’idea di città che abbiamo” ha commentato Veloccia. L’apprezzamento non deve però essere letto come un lasciapassare. Perché i problemi, su tutti quelli legati alla mobilità, all’accesso all’ospedale Pertini ed ai parcheggi, non sono di poco conto. E poi ci sono da affrontare anche questioni che ineriscono gli espropri, aspetto che chiaramente è considerato tutt’altro che secondario per quanti potrebbero subirli.

“La Roma – ha ricordato Veloccia – deve risolvere le tante questioni poste, perché i nostri uffici non hanno né la superficialità di dire che va tutto bene né la rigidità di dire che va tutto male”. Fatte queste premesse “Le condizioni per farlo ci sono” ha aggiunto l’assessore. Mancano però ancora i pareri delle commissioni. Quella congiunta, svoltasi “in presenza” a via Petroselli, non ha contribuito a sciogliere i tanti nodi.

Le aspettative del sindaco

La road map che il sindaco aveva delineato, prevedeva l’avvio dei lavori per il 2024 con la prima partita da giocare nel 2027, l’anno del centenario. Intervenuto sulla questione, a margine di un incontro sul Giubileo, il sindaco nella serata del 4 aprile aveva dichiarato che “Stiamo lavorando per avere il voto dell'aula”sulla delibera di pubblica utilità “dopo Pasqua, il prima possibile. L'obiettivo è chiudere ad aprile”. Bisogna però fare i conti con il lavoro dei consiglieri impegnati nelle varie commissioni.

Le commissioni prendono tempo

“Oggi (5 aprile ndr) nella seduta congiunta sono emerse le tante criticità di questo progetto – ha commentato amargine il presidente di commissione patrimonio Yuri Trombetti – dalle questioni degli espropri, a quelle dei parcheggi che vanno integrati. E c’è anche da affrontare la convivenza con il vicino Pertini sul profilo della viabilità ma anche sotto l’aspetto dell’acustica. Direi quindi che siamo ancora in una fase di interlocuzione”.

“Noi proveremo a stare nei tempi - ha aggiunto Trombetti, riferendosi alla prospettiva del sindaco di portare la delibera al voto per aprile - ma abbiamo bisogno di convocare almeno un altro paio di sedute congiunte con la commissione lavori pubblici. Una per ascoltare gli assessori capitolini ed i rappresentanti della Roma, un’altra per esprimere il nostro parere”. Nel frattempo ci sono anche le commissioni urbanistica e sport che dovranno fare altrettanto.

“Non sarebbe male se, anziché pensare di fare la prima partita nel 2027, si puntasse a posare la prima pietra nell’anno del centenario _ ha commentato il presidente della commissione Sport Nando Bonessio Significherebbe esserci arrivati dopo aver risolto tutte le criticità che l’impatto d’un progetto tanto importante ha sul territorio”. Insomma lo stadio si può fare. Difficile però che si faccia subito.