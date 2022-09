Stadio della Roma, Gualtieri: "A ottobre verrà presentato il progetto"

Oltre i 3 punti contro i modesti finlandesi dell'Helsinki davanti a 60.000 tifosi nel secondo turno di Europa League, la Roma giovedì 15 settembre ha conquistato anche un tassello in più verso la realizzazione dello stadio di proprietà. Il sindaco Roberto Gualtieri, ospite del club giallorosso in tribuna autorità, ha fatto sapere che il prossimo mese verrà presentato il progetto.

Gualtieri annuncia la presentazione del progetto per il nuovo stadio

Accanto all'amministratore delegato della società, Pietro Berardi, Gualtieri ha dato una notizia importante, poco prima del rientro in campo della squadra di Mourinho dopo lo 0-0 del primo tempo: "I Friedkin mi hanno appena comunicato - ha detto il primo cittadino - che ad ottobre la Roma presenterà ufficialmente il progetto stadio".

"Lo stadio sorgerà a Pietralata, siamo soddisfatti"

Come è sempre accaduto da quando hanno acquisito le quote di maggioranza della Roma (appena tirata fuori dalla Borsa, con un'operazione di delisting conclusa con successo a luglio), Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di far parlare altri al loro posto, mantenendo la discrezione e il riserbo che li contraddistinguono: "E' sempre un piacere salutare i Friedkin - ha proseguito Gualtieri - così come Berardi. La cosa importante, comunque, è che hanno deciso di anticiparmi che il prossimo mese la società presenterà il nuovo progetto per il nuovo impianto, che sorgerà a Pietralata. Questa notizia ci rende molto contenti e soddisfatti. Lo esamineremo con serietà ed attenzione".

Pericolo ricorsi dei vecchi proprietari dei terreni

Nei giorni scorsi Repubblica ha riportato la notizia di una serie di ricorsi che sono stati presentati al Tar - e per ora respinti causa inammissibilità - dagli eredi degli ex proprietari dei terreni tra la stazione Tiburtina e la metro Quintiliani, cioè dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Oltre 7.000 mq divisi, fino al 2001 tra 9 famiglie differenti, che vent'anni fa vennero espropriati dal comune per realizzare lo Sdo di Pietralata, mai fatto.

Sui tempi Gualtieri chiede pazienza

Sul tema, Gualtieri è stato cauto ma ottimista: "Vedremo. Noi abbiamo ovviamente esaminato tutti gli aspetti giuridici del tema - ha risposto - e c’è stata una attenta valutazione che è stata fatta e siamo fiduciosi". Sulle tempistiche di realizzazione, il primo cittadino non è ovviamente entrato nello specifico: "Speriamo sia pronto in tempi rapidi, non ho attualmente un'idea delle date, abbiate pazienza. Va visto il progetto".