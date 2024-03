Pietralata, per far spazio allo stadio della Roma a rischio decine di alberi tutelati

Ci sono almeno ottanta alberi, per le loro dimensioni sono tutelati dal regolamento del verde, che rischiano di essere abbattuti. Si trovano nell’area dov’è prevista la realizzazione dello stadio della Roma, a Pietralata. E potrebbero non essere gli unici a finire sotto l’azione delle motoseghe.

Ottocento alberi presenti nell'area dello stadio

Il possibile ricorso ai giardinieri, per eseguire l’abbattimento di questi alberi, è stato messo nero su bianco in un atto firmato dal Dipartimento di programmazione urbanistica di Roma Capitale. Quello che si legge nel documento è che “per l’esecuzione delle indagini archeologiche potrebbe rendersi necessario l’abbattimento di alcuni alberi tutelati dal Regolamento del verde”. Quali sono? Si tratta delle essenze arboree che figurano in un apposito file che è stato reso pubblico dopo una richiesta di accesso agli atti promossa dal comitato contrario allo stadio di Pietralata.

C’è anche un altro documento che il comune ha reso pubblico, dopo l’iniziativa dei cittadini di Pietralata. È “la tavola del rilievo arboreo” che è stata prodotta dagli agronomi incaricati dall’As Roma. Al suo interno si notano centinaia di cerchi rossi e verdi. Indicano, rispettivamente, gli alberi individuati tramite “fotointerpretazione”, quindi verosimilmente con foto aeree, e quelli “classificati” vale a dire verificati senza ricorrere alle immagini dall’alto. In tutto sono circa 800 quelli nell’area interessata alla realizzazione dello stadio ed alle aree immediatamente circostanti.

Gli alberi tutelati dal Regolamento sul verde

“È la prova di quello che stiamo ripetendo da tempo: si va a fare lo stadio dove c’è già un’area verde, boscata, con centinaia di alberi” hanno commentato gli attivisti del comitato “Sì al parco sì all'ospedale no allo stadio”. Sui propri canali social si spingono altre oltre, asserendo che, dai documenti pubblicati, “emerge inequivocabilmente che con l’eventuale costruzione dello stadio verrebbero abbattuti più di 800 alberi di cui almeno 80 protetti dal Regolamento del verde comune di Roma”. L’articolo 40 del regolamento varato dall’amministrazione Raggi, li classifica come “oggetto di particolare salvaguardia” perché hanno un diametro superiore ai 25 centimetri. Bisogna quindi chiedere il via libera al loro taglio al Dipartimento ambiente. Se poi oltre che oggetto di tutela queste piante dovessero venire classificati come alberi di pregio, allora si renderebbe necessario anche il parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.

Gli alberi promessi con l'arrivo dello stadio

L’As Roma aveva però previsto la realizzazione di un parco di circa sei ettari intorno allo stadio, con la messa a dimora di circa tremila alberature. “Il numero è poi sceso a mille durante il processo partecipativo – hanno fatto notare dal Comitato avverso al progetto dello stadio – ma non ci sarà spazio nemmeno per quelle perché intorno all’impianto va lasciata una fascia di sicurezza. Verrà realizzata dove oggi ci sono degli alberi ed al loro posto arriveranno piantine alte poche decine di centimetri, come previsto dal decreto ministeriale sugli stadi. Lo spazio restante, quello realmente a disposizione per altri alberi, è poco”.

La questione delle superfici a disposizione era già stata sollevata lo scorso dicembre quando era stato mostrato un “contro dossier” sull’impatto ambientale dello stadio. In quella circostanza il comitato aveva chiesto la convocazione di una commissione ambiente, alla quale invitare anche l’Ispra. La commissione, a distanza di tre mesi, non è stata ancora convocata. La richiesta, a fronte dei nuovi documenti pubblicati, è stata reiterata.