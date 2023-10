Stadio della Roma, per portare i tifosi a Pietralata serve anche l'aiuto di Rfi

Il cinquanta per cento degli spettatori deve essere messo in condizione di arrivare allo stadio con il trasporto pubblico o con percorsi ciclopedonali. Era questo uno dei principali paletti fissati dall’Aula Giulio Cesare quando, lo scorso 9 maggio, ha votato la delibera di pubblico interesse. Ed è un nodo su cui si è concentrato l’appuntamento che il 2 ottobre è andato in scena nello spazio Moby Dick della Garbatella.

Il contributo atteso da RFI

All’interno degli ex Bagni Pubblici di via Edgardo Ferrati, è stato organizzato il terzo dei dieci incontri con cui Nomisma ha previsto di articolare il processo partecipativo sullo stadio. Nel corso dell’incontro sono state affrontate varie questioni legate alla mobilità. E’ ad esempio stato affrontato il nodo relativo all’aumento delle frequenze delle linee regionali. Per Luigi Contestabile, responsabile della strategia e dello sviluppo delle stazioni di Rfi, è possibile. Le corse in arrivo e in partenza dalla stazione Tiburtina possono aumentare “ma questo – ha precisato – dovrà dovrà essere un lavoro congiunto di Rfi, Trenitalia e Regione Lazio. Il potenziamento del trasporto pubblico negli orari delle partite è possibile. Ma va correttamente pianificato, serve un tavolo e ovviamente i finanziamenti da parte della Regione Lazio".

I treni per potenziare la linea B

Ovviamente le decine di migliaia di supporter che dovranno raggiungere Pietralata puntando sul trasporto pubblico, non dovranno farlo contando solo sulle linee ferroviarie. Entro i prossimi 5 anni è attesa la realizzazione della linea tranviaria Verano Tiburtina, prevista dal PUMS, e non meno importante sono attesi miglioramenti sulla linea B. “Ci sono 353 milioni per i nuovi 36 convogli per le linee B e B1 – ha spiegato Antonello Fatello, direttore del dipartimento Mobilità del Comune di Roma, presente all’incontro - L'obiettivo è quello di avere 40 treni sulla linea B, in parte con i nuovi treni e in parte con quelli manutenuti. Sono investimenti che il Comune di Roma fa indipendentemente dallo stadio ma che potranno essere molto utili”.

C’è però un altro nodo da sciogliere. E’ quello che riguarda la necessità di implementare un nuovo sistema di segnalamento che possa far scendere la frequenza di passaggio attorno ai 2 minuti per ogni treno. Servono circa 150 milioni ma attualmente, com’è stato ricordato durante l’incontro, non ci sono ancora i fondi per farlo. C’è poi il nodo della scontistica, che era stata suggerita dai consiglieri che avevano approvato la delibera sul pubblico interesse. Ma anche questa è un’opzione ancora tutta da sviluppare.

L'iter amministrativo per arrivare allo stadio

Per ora, quindi, dal processo partecipativo sono arrivati pochi suggerimenti operativi in previsione della “relazione conclusiva” che verrà predisposta a valle di questo ciclo d’incontri. Poi sarà il momento d’istituire la conferenza dei servizi decisoria: l’atto finale, sul piano amministrativo, che prepara il successivo avvio dei cantieri. L'obiettivo, più volte ribadito dal sindaco, è noto: la prima partita dovrà essere giocata a Pietralata entro il 2027.