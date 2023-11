Stadio della Roma, finito il dibattito pubblico: la mobilità resta il tallone d’Achille

Con il mese di ottobre, come da programma, si è concluso il dibattito pubblico dedicato al futuro stadio della Roma a Pietralata. L’ultimo appuntamento, andato in scena all’Acquario Romano di piazza Manfredo Fanti, è stato utile per tirare le fila di un processo durato circa due mesi. E che si può considerare l'anticamera della progettazione definitiva che, la società giallorossa, dovrà presentare.

In attesa che venga pubblicato il “dossier conclusivo “da Nomisma, l’azienda incaricata dai Friedkin di gestire la fase del dibattito pubblico, sono arrivate le prime reazioni. Tra queste si segnala quella di Legambiente che ha messo in fila una serie di criticità, allo stato dell’arte, ancora da risolvere. Al di là di alcuni aspetti quasi inevitabili, e connaturati alla scelta dell’area, come quello relativo al consumo di suolo, l’associazione del Cigno Verde ha elencato tutta una serie di problemi legati alla mobilità.

Le criticità sul piano dei trasporti

“I nodi cruciali sono soprattutto sul tema dei trasporti – hanno rilevato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Amedeo Trolese responsabile mobilità dell’associazione – Oggi l’Olimpico viene raggiunto quasi esclusivamente da mobilità privata, con giornate intere durante le quali sono di fatto sospese le regole della strada e del buon senso e disastrose condizioni ambientali e di vivibilità. Traslare quel disastro a Pietralata – hanno aggiunto i due – senza prevedere un potentissimo potenziamento del TPL, compensazioni ambientali importantissime e garanzie totali per la vivibilità, significherebbe un’ecatombe e la paralisi per l’intero quadrante cittadino”.

Le corsie dedicate all'Ospedale Pertini

In termini di mobilità, ha rilevato Legambiente, manca un’idea di come garantire, con corsie completamente dedicate, l’entrata e l’uscita al vicino ospedale Pertini anche nei momenti di picco di afflusso e deflusso dallo stadio.Un aspetto da non sottovalutare visto che la relativa soluzione era anche tra le condizioni poste dal Campidoglio, quando lo scorso maggio, ha votato la delibera sul pubblico interesse dello stadio.

I pochi treni a disposizione

Altro tema da risolvere è quello che riguarda “la contraddizione tra l’idea di deflusso su treni regionali e la quasi totale assenza di convogli in orario serale”. Pochi treni, ma anche poche linee visto che, stante la mancata chiusura dell’anello ferroviario, delle 8 linee ferroviarie laziali “le sole passanti per la stazione Tiburtina sarebbero la FL1, la Fl2 e la Fl3”.

“È evidente che la società, soprattutto su alcune questioni legate alla mobilità e all'accessibilità, anche forse sulla scorta degli elementi che sono emersi nel dibattito pubblico, sta facendo gli approfondimenti per trovare le giuste soluzioni che non erano state trovate nello studio di fattibilità” ha commentato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound fm90.

Come uscirne? “Il tema è quello di presentare un progetto che poi non si incarti nella conferenza dei servizi decisoria, come fu per esempio per Tor di Valle” ha commentato Veloccia che si è comunque dichiarato “fiducioso” nel progetto che presenterà la Roma. Nonostante la road map indicata dal sindaco, la realizzazione dello stadio a Pietralata non deve esser frutto d’una corsa contro il tempo.

La fretta da evitare

La Roma dovrà fornire un progetto, e la fiducia del Campidoglio risiede in questo, “cercando di rispondere a tutte le questioni che sono state poste – ha aggiunto Veloccia, nell’intervista radiofonica – ma cercate di rispondere a tutte le questioni che sono state poste”. Per evitare l’ “effetto Tor di Valle” ed il suo epilogo. Ma su questo anche il Campidoglio dovrà fare la propria parte. Perché, sulla mobilità, a differenza dell’operazione abortita sul Tevere, la mano dell’intervento pubblico dovrà essere pesante. Anche da parte della regione Lazio nel garantire, come è stato auspicato, un numero adeguato di treni alla stazione Tiburtina. Altrimenti il caos è assicurato.