Stadio della Roma, ci sarà un “dibattito pubblico”

Lo stadio della Roma sarà realizzato su un’area che, in larga parte, è pubblica. Ed è per questo che l’amministrazione capitolina ha deciso di avviare un processo partecipativo in una fase in cui, le decisioni finali, non sono ancora state prese.

A che punto è l'iter per lo stadio

Sarà la Nomisma Spa, una società di ricerche e consulenza fondata a Bologna nel 1981, ad aver ricevuto l’incarico di progettare e gestire il dibattito pubblico sull’intervento previsto a Pietralata. Intervento che, lo scorso 9 maggio, ha incassato la dichiarazione di pubblico interesse dal Campidoglio: il provvedimento necessario, e previsto dalla legge sugli stadi, per avviare la successiva conferenza stampa decisioria. Ed è proprio a quest’ultima che sarà consegnata la “relazione conclusiva” prevista a valle del processo partecipativo.

Il processo partecipativo sullo stadio

“I temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno nel corso del dibattito pubblico” ha fatto sapere il Campidoglio attraverso il proprio ufficio stampa “potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva dell’intervento, sia per orientare la valutazione degli enti competenti in sede di conferenza dei servizi per la decisione definitiva sulla proposta della A.S.Roma”. Ma quando prenderà avvio questo processo e come verrà articolato?

Gli incontri di partecipazione cittadina, avranno inizio nella prima settimana di settembre. Consisteranno in un processo di informazione e confronto pubblico. Al fine di favorire il dialogo plurale ed approfondito attraverso la consultabilità di tutta la documentazione rilevante, la presenza agli incontri, la possibilità di intervenire, di presentare commenti, memorie e documenti, sono state previste differenti modalità di partecipazione.

Come sarà articolato il dibattito pubblico

Nello specifico sarà possibile fornire il proprio contributo al dibattito pubblico sia attraverso un portale web che verrà appositamente creato, sia in occasione di una serie di incontri pubblici fruibili in presenza e in modalità online. Il calendario definitivo di tutti gli incontri e i relativi resoconti riassuntivi, tutti i contributi dei cittadini, nonché i documenti predisposti dall’amministrazione relativi agli stessi lavori, saranno resi tutti disponibili in tempo utile e sempre consultabili sul sito web.

L’amministrazione capitolina ha già proceduto alla nomina del coordinatore del dibattito pubblico. E' stato il senior advisor di Nomisma, Marco Leone, ad averne ricevuto l'incarico. Oltre a coordinare il team dell'azienda bolognese, si avvarrà delle competenze di Res publica- società di consulenza specializzata nel dibattito pubblico e nella partecipazione pubblica a progetti di infrastrutture sportive - per la gestione e realizzazione della piattaforma digitale dedicata. La gestione della comunicazione media e digitale è invece affidata a FB & Associati, azienda leader nei processi di partecipazione, comunicazione pubblica e advocacy.

Nomisma coordinerà così un team di specialisti di comprovata esperienza, composto da 16 persone (7 uomini e 9 donne) che collaboreranno alla creazione del progetto di partecipazione collettiva e alla gestione del processo di dibattito pubblico, strumento di consultazione regolato dal codice dei contratti, che avrà per oggetto il progetto di fattibilità dell’intervento del nuovo stadio della AS Roma.