Stadio della Roma, presentato il progetto in Campidoglio: “Sarà un impianto per tutta la città”

C’è un progetto di fattibilità che è stato messo nero su bianco ed è ora nelle mani del sindaco Gualtieri. Glielo ha consegnato Pietro Berardi, l’amministratore delegato dell’As Roma. Ed è quello che riguarda la realizzazione del nuovo stadio giallorosso.

Consegnato il progetto

“Sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto a nome della proprietà Friedkin” ha dichiarato Berardi. “Avevamo detto all'inizio dell'estate che avremmo presentato qualcosa a fine settembre, inizio ottobre ed eccoci qui” ha puntualizzato l’ad giallorosso, che ha poi voluto rendere merito “per l’eccellente lavoro” al sindaco Gualtieri ed al suo team. “E’ un piacere collaborare con una giunta di questo livello, in tutte le sue funzioni e in tutti i suoi dipartimenti. È stato un vero lavoro di squadra” ha aggiunto Berardi, prima di ricordare che quella odierna “è solo una prima tappa”.

La prima tappa per lo stadio a Pietralata

La prima tappa di un percorso che ha preso avvio nel febbraio del 2021 con la rinuncia al progetto di Tor di Valle. Nel comunicare la propria decisione, però, la famiglia Friedkin aveva sottolineato l’intenzione di voler comunque “realizzare uno stadio verde, sostenibile ed integrato con il territorio”. E per farlo si erano dichiarati disposti a discutere “in modo costruttivo tutte le ipotesi”. E le ipotesi non sono mancate. Scartata l’ipotesi di realizzarlo nell’area del Gazometro, alla Romanina, ed in quella degli ex Mercati Generali, la famiglia Friedkin ha comunque mantenuto vivo il dialogo con l’amministrazione cittadina, arrivando infine a prediligere un’opzione su tutte: quella di uno stadio a Pietralata.

Uno stadio, quello che la società giallorossa propone di realizzare, “che non sarà soltanto per i tifosi della Roma” perché, ha chiarito Berardi, sarà “per tutta la città”. E quindi “non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l'anno”. Un impianto moderno, quindi, che dovrà passare al vaglio dell’amministrazione cittadina.

Il via alla conferenza dei servizi

“Abbiamo appena ricevuto dall'amministratore delegato dell'As Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnico economico del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell'interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici e con l'amministrazione per quello che con ogni evidenza è un investimento di grandissima importanza per tutta la città – ha premesso il sindaco, a margine dell’incontro in Campidoglio - Con altrettanta serietà adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo avere incontrato l'As Roma sullo studio di fattibilità dello stadio.

L'iter da seguire per lo stadio

I tempi? La legge prevede che, una conferenza dei servizi, debba terminare entro 90 giorni dalla sua apertura. Quindi se parte adesso, per l'inizio di gennaio 2023 dovrebbe aver raccolto tutti i pareri. Dopodichè, se la conferenza di servizi preliminare, si chiude positivamente, si deve compiere un altro importante step. Occorre infatti ottenere, dall'Aula Giulio Cesare, la dichiarazione di "pubblico interesse". Operazione senza la quale, non si può avviare l'iter legato alla legge sugli stadi. Ottenuto il via libera dall'Assemblea Capitolina, l'operazione entra nel vivo e diventa più ragionevole ipotizzare una data di avvio e di ultimazione dei lavori.

“Oggi è una giornata importante perché si avvia formalmente il percorso per il nuovo stadio della A.S. Roma. In questi mesi abbiamo lavorato con la Roma, mantenendo riserbo e riservatezza, per affrontare con serietà tutti gli aspetti propedeutici alla presentazione dello studio di fattibilità. Noi siamo fiduciosi che il percorso iniziato oggi possa portare alla realizzazione di questa importante opera in un quadrante, quello di Pietralata, che verrà totalmente rivoluzionato"ha promesso l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia.

Lo stadio che cambia un quadrante di Roma

L'impianto della Roma quindi, anche a prescindere dal fatto che non sarà solo dell'As Roma, avrà un impatto profondo per tutta la città. “Lo stadio, infatti, costituirà la cerniera tra la nuova stazione Tiburtina e l’area di proprietà di Ferrovie e tutte le opere a cui l’amministrazione capitolina sta lavorando tra cui il grande campus universitario dell’università La Sapienza e il Rome Technopole che sarà realizzato con i fondi Pnrr" ha elencato Veloccia "Il tutto all’interno di un sistema ambientale che verrà totalmente riconfigurato e che permetterà di coniugare sviluppo, sport, cultura e verde pubblico. Contiamo quindi di aprire al più presto la conferenza dei servizi per permettere a tutti gli attori coinvolti di analizzare lo studio nel rispetto dei tempi per poter poi portare in Assemblea Capitolina la delibera per la definizione dell’interesse pubblico, così come previsto dalla legge sugli stadi”.