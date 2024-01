Stadio della Roma, finito il dibattito pubblico cominciano i sondaggi nell'area di Pietralata

Dieci incontri pubblici e tutti, più o meno, sono rimasti sulle loro posizioni. Chi era contrario non ha cambiato idea mentre chi è favorevole oggi esulta perché è stato fatto un ulteriore passo in avanti. La Giunta di Roma Capitale ha approvato la relazione sugli esiti del dibattito pubblico riguardante il progetto “Stadio AS Roma”, la nuova casa dei giallorossi che sorgerà a Pietralata. Momenti utili secondo alcuni. Una perdita di tempo, invece, secondo i contrari allo stadio che hanno visto questi dibattiti come “finti” incontri su un tema per il quale è già stato tutto deciso. Intanto è stato annunciato l'avvio dei sondaggi nell'area designata per l'impianto.

Richieste e approfondimenti

Gli incontri ai quali, secondo i dati diffusi da Roma Capitale, hanno partecipato circa 700 persone, sono serviti per raccogliere pareri su vari temi. È stato così realizzato un documento con delle raccomandazioni progettuali da consegnare all’As Roma e che, in teoria, dovrebbero rappresentare le linee guida del progetto esecutivo dell’opera. Un momento importante per il Campidoglio dopo l’approvazione, lo scorso 9 maggio, della pubblica utilità dell’opera. Toccherà ora alla società giallorssa preparare e presentare il progetto definitivo. Poi, si potrà istituire la conferenza dei servizi decisoria: l’atto finale, sul piano amministrativo, che prepara il successivo avvio dei cantieri. Una corsa contro il tempo per il sindaco Roberto Gualtieri, il quale vorrebbe vedere la Roma giocare nel nuovo impianto nel 2027.

Cosa è emerso durante i dibattiti

Le richieste e gli approfondimenti emersi durante il dibattito pubblico sono stati analizzati dall'amministrazione comunale e dalla A.S. Roma e hanno riguardato vari aspetti del progetto, nella maggior parte dei casi già affrontati e toccati nel corso dell'esame della delibera sul pubblico interesse dello scorso maggio. Si tratta di questioni tecnico-amministrative, procedurali e gestionali. Si è parlato delle ovvie criticità ambientali, come l’impatto visivo, microclima locale, consumo di suolo, habitat naturale e valore ecosistemico, impatti acustici, criticità energetiche, inquinamento luminoso, isole di calore, polveri sottili e smaltimento rifiuti. Un argomento sul quale diversi comitati sono stati durissimi, denunciando un eccessivo consumo di suolo in un’area invece destinata verde pubblico.

Mobilità

Al momento dell’approvazione della pubblica utilità dello stadio era stato fissato un paletto ben preciso: il 50% dei tifosi dovrà arrivare all’impianto con i mezzi pubblici. Rfi ha promesso un suo contributo per i treni in arrivo a Tiburtina. Entro i prossimi 5 anni è poi attesa la realizzazione della linea tranviaria Verano Tiburtina, prevista dal PUMS, e non meno importante sono attesi miglioramenti sulla linea B che, però, si vedranno forse a partire dal 2026, almeno secondo il cronogramma stilato dall’Atac. Nella relazione che verrà consegnata all’As Roma si è parlato quindi anche di mobilità, vero tallone d'Achielle dell'opera, con una specifica attenzione che dovrà essere rivolta alla mobilità ciclabile e pedonale, alla connessione con i quartieri limitrofi, con particolare riferimento a via dei Monti Tiburtini.

Via ai sondaggi nell’area

Contestualmente all’approvazione della delibera, l’assessore all’urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha annunciato l’avvio dei sondaggi sulle aree di Pietralata dove sorgerà l’opera. “Con questa delibera completiamo l'iter del dibattito pubblico e, ancora una volta, lo facciamo nel pieno rispetto delle tempistiche, dimostrando l'attenzione e la serietà con cui stiamo seguendo questo progetto per permettere la realizzazione dello stadio in tempo per celebrare il centenario della squadra giallorossa – ha detto Veloccia in una nota - tutte le raccomandazioni emerse nell’iter del dibattito pubblico sono in linea con le prescrizioni contenute nella delibera approvata dall’Assemblea capitolina per il riconoscimento del pubblico Interesse. Roma Capitale ha concluso, per il momento, il proprio lavoro dando tra l’altro le autorizzazioni per l’avvio dei sondaggi sulle aree di Pietralata. Ora la Roma deve presentare il progetto definitivo, passaggio indispensabile per la realizzazione di un’opera attesa da tanti anni dai tifosi che è allo stesso tempo una grande occasione di valorizzazione di un quadrante della città”.