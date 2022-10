Stadio della Roma, la capienza sarà fino a 62mila posti: i dettagli del progetto

Saranno cinquantacinquemila i posti a disposizione dei tifosi ma per particolari appuntamenti sportivi, ad esempio per una finale di Champions League, potranno salire a 62mila. E’ questa la capienza dello stadio che i Friedkin vogliono realizzare nella zona di Pietralata.

Un progetto per la città

Il progetto preliminare, portato in Campidoglio dall’ad Pietro Berardi, prevede un intervento da sviluppare sui 160mila metri quadrati compresi tra via dei Monti di Pietralata, via dei Monti Tiburtini e via Livorno. In questo triangolo è stato ideato un intervento urbanistico che non è pensato solo per le partite di calcio dell’As Roma. Com’era stato anticipato proprio in occasione dell’incontro in Campidoglio, il progetto contempla la costruzione di un’infrastruttura in grado di accogliere anche altre discipline, concerti, manifestazioni di massa, con l’idea di diventare “un luogo attivo e di incontro per tutta la città”, aperto “sette giorni su sette, durante tutto l’anno”.

Gli spazi per gli spettatori VIP

Per quanto riguarda lo stadio, è prevista la realizzazione di 5500 posti dedicati ai tifosi VIP che potranno disporre di spazi privati, con skybox con cucina, poltrone ed area tv personalizzate. Sono poi previste terrazze in grado di garantire una visuale privilegiata, con servizi come bar e ristorante. E’ contemplata anche la realizzazione di “field box” a bordo campo, in prossimità delle panchine.

Aree ricettive

Nello stadio, su una superficie di circa 11300mq, verrà predisposta una serie di servizi dedicati ai tifosi. C’è un museo dell’As Roma, sia fisico che digitale che, grazie anche alle tecnologie di ultima generazione, consentirà di ripercorrere la storia del club giallorosso. Ed è previsto anche un “Fan Store” ufficiale, vicino al museo, aperto sette giorni a settimana e dove sarà possibile acquistare sciarpe, magliette, cappellini ed altri prodotti di merchandising.

Food e beverage

Il progetto presuppone la realizzazione di un “bar sport” che trasmetta tutta la settimana i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali; ci saranno chioschi localizzati lungo gli spalti dello stadio. Ci sarà anche un “bar del tifoso”, aperto solo durante gli eventi (sportivi e musicali) dove consumare sia in sede che in modalità “da asporto”. Non ultimo, il progetto contempla anche un “food court” anche per chi vorrà usufruire dello stadio nei giorni in cui non sono calendarizzati degli eventi.

Area benessere ed intrattenimento

Il progetto consegnato in Campidoglio contempla anche quattro spazi, articolati su 5800 mq, e destinati al divertimento ed alla cura della persona. Ci sarà un centro medico, aperto tutti i giorni, dove effettuare visite specialistiche, analisi diagnostiche e percorsi di riabilitazione; un asilo aperto durante la settimana, con servizio nido e scuola dell’infanzia. Potrà essere aperto anche durante le partite, per offrire un servizio in più alle famiglie. E’ stata prospettata anche un’area fitness, aperta tutti i giorni ed un centro “e-sport” con console e postazioni da gaming di ultima generazione.

Spazi esterni ed opere di urbanizzazione

L’intenzione della famiglia Friedkin è di realizzare a Pietralata anche due grandi aree verdi. Una, il “parco dello stadio”, si svilupperà su 110mila mq e prevede al suo interno l’impianto sportivo. A testimonianza del desiderio, della proprietà, di realizzare “uno stadio green”. Ci sarà poi un “parco centrale” in prossimità dei nuovi edifici dell’Istat e della Sapienza (nel rendering principale sono gli edifici in grigio). Nel parco centrale trovano posto campi sportivi, attrezzature per attività ginniche e ludiche, un teatro all’aperto ed uno spazio per eventi a disposizione della comunità locale.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, è stata palesata l'intenzione di realizzazione di un’infrastruttura ciclo pedonale, in grado di collegare lo stadio con le aree limitrofe. Saranno realizzate delle modifiche alla rete viaria di accesso ed è contemplata anche la realizzazione di una nuova ciclabile che attraversi le aree verdi dello stadio. Per quanto riguarda l’accesso all’impianto con mezzi privati, è prevista la creazione di un parcheggio per 4.044 posti auto, dislocati in più punti (anche interrati e multipiano) e 10mila stalli per moto, scooter e biciclette.