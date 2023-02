Stadio della Roma, c'è chi dice no: "Lì vogliamo il parco di Pietralata"

La delibera sul pubblico interesse per lo stadio, da parte della giunta comunale, non è stata accolta con unanime soddisfazione. Cinque comitati della zona in cui la famiglia Friedkin vuole realizzare il suo progetto, hanno apertamente contestato l’iniziativa di cui si è reso protagonista il sindaco Gualtieri.

I comitati contrari allo stadio

“Purtroppo le dichiarazioni positive da parte del sindaco e dell’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, in merito alla votazione della delibera di Giunta, non tengono nel dovuto conto la difficile realtà di un quadrante che soffre ancora di molteplici criticità”. Inizia così la lettera aperta pubblicata dal circolo Arci di Pietralata, dal comitato cittadino Pietralata Tiburtino, dal comitato Villa Blanc, dal comitato popolare Monti di Pietralata, dal comitato di quartiere Torraccia.

Le criticità del quadrante e la ricerca di consenso

Le criticità a cui i cittadini chiedono di prestare attenzione vanno “dalla gestione dei rifiuti” all’”assenza di marciapiedi” ed abbracciano anche, genericamente, questioni che riguardano viabilità e degrado. Ai comitati non è poi piaciuta la scelta di annunciare “un atto scontato” attraverso una conferenza stampa svoltasi durante le elezioni. Perché “ha il sapore” di una “ricerca di consenso” che mal si sposa con “la dura realtà di chi rischia di vedersi espropriata la propria casa o, ancora peggio, vede un parco e le necessità di un’intera area sacrificate all’interesse privato”.

La road map contestata

In quell’area dove i Friedkin intendono realizzare il loro stadio, è in effetti previsto anche un parco di circa sei ettari dov’è prevista la messa a dimora di tremila alberi. Una soluzione che evidentemente non trova la sponda dei cinque comitati che stanno contestando il progetto di Pietralata. Un’opera che deve comunque affrontare ancora il suo percorso in aula e nelle commissioni, ma per la quali il sindaco ha già annunciato una road map, che prevede l’avvio dei cantieri già dal prossimo anno e l’inaugurazione per il 2027. “Si parla di date e di posa di prime pietre dello stadio – hanno obiettato – in un luogo dove non sono nemmeno mai stati effettuati sondaggi archeologici”.

La mobilitazione contro lo stadio

In Campidoglio c’è chi ha provato a tendere una mano, promettendo di ascoltare le realtà del territorio nelle apposite commissioni capitoline dedicate allo stadio. Comitati che, evidentemente, considerano di pubblico interesse solo un grande “parco pubblico”. E che pertanto, in disaccordo con la delibera appena firmata dal sindaco, hanno deciso di mobilitarsi. Uscendo allo scoperto e promettendo nella lettera diramata, in maniera un po' sibillina, “azioni più incisive nei luoghi più appropriati”.