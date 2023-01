Stadio della Roma, chiusa la conferenza dei servizi preliminare

L'annuncio non ufficiale c'era stato già subito dopo la Befana, adesso è stato reso pubblico: si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi preliminare sul progetto definitivo per lo stadio della Roma, presentato il 3 ottobre dalla proprietà americana del club giallorosso. Il prossimo passo è l'approvazione di una delibera di giunta sull'interesse pubblico dell'opera, che sorgerà a Pietralata.

Si chiude la conferenza dei servizi preliminare sullo stadio della Roma

Lo studio di fattibilità, che Dan e Ryan Friedkin hanno sottoposto al giudizio del Campidoglio, della Regione Lazio e dello Stato ormai tre mesi fa, ha passato la prima prova: gli uffici, ognuno per le sue competenze, hanno studiato le carte e fatto le loro osservazioni sui 16 ettari di progetto che farà sorgere a Pietralata, nel IV municipio, un impianto da 55.000 posti, oltre a parcheggi, ponti ciclopedonali per il collegamento con i quartieri limitrofi (vedi Nomentano-Bologna-San Lorenzo) e parchi. Il parere è stato favorevole, ma ci saranno delle modifiche da fare nel rispetto delle prescrizioni messe nero su bianco dagli uffici. Soprattutto quelle relative all'accessibilità dell'impianto e alla mobilità.

Veloccia: "Soddisfatti, chiusa nei tempi previsti. Ora pubblico interesse"

"Si è chiusa la conferenza di servizi preliminare riguardate lo studio di fattibilità presentato dall'As Roma - ha commentato l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia - per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata con l’assenso tecnico al proseguo dell’iter. Siamo molto soddisfatti perché la conferenza si è conclusa nei tempi previsti dalla norma grazie al lavoro, approfondito e coordinato, svolto dagli uffici di Roma Capitale". "Dopo la chiusura della fase preliminare - fa sapere Veloccia - l’asemblea capitolina dovrà esprimersi sulla dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, approvando un’apposita delibera predisposta dall’assessorato".

La delibera in aula entro primavera?

I tempi non sono garantiti, considerando che da un anno a questa parte le dinamiche di approdo degli atti in consiglio e la conseguente approvazione non hanno seguito sempre canali rigidamente impostati. I partiti devono ancora approvare il bilancio previsionale 2023-2025 (presumibilmente dopo le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio) e ci sarebbe in ballo anche il Piano Casa al quale lavorano l'assessorato di competenza e le organizzazioni sindacali. E' presumibile che la delibera di giunta possa arrivare in assemblea capitolina entro la primavera.

"Confermiamo l'impegno per un'opera importante per Roma"

"Gli uffici del Dipartimento stanno già lavorando alla delibera che prima di essere portata in aula sarà ovviamente oggetto di una serie di valutazioni e di approfondimenti da parte delle commissioni competenti - spiega l'assessore -. Come amministrazione confermiamo il nostro impegno affinché questa opera possa vedere la luce, perché la riteniamo l’occasione, importante per tutta la città, per riqualificare l’intero quadrante di Pietralata e andiamo avanti con ottimismo".

Gualtieri: "Riqualificheremo Pietralata"

Anche il sindaco Gualtieri, su Twitter, ha espresso soddisfazione: "Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio della Roma - si legge - . Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma, che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata". “Lo stadio della Roma? Il progetto va avanti speditamente - commenta Alessandro Onorato, assessore allo sport - c’è grande collaborazione. La volontà è che sia Roma che Lazio abbiano uno stadio loro. Sono ottimista sullo stadio della Roma".