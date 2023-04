Stadio della Roma, per le commissioni si può fare: ora la parola all’assemblea

La discussione in aula sulla pubblica utilità dello stadio a Pietralata non è ancora calendarizzata. Ma lo sarà a breve. Entro il mese di aprile, infatti, tutte e sei le commissioni capitoline che si sono dedicate al tema, avranno formalizzato il proprio via libera.

Il tema degli espropri

L’ultima a concedere il nulla osta, in ordine di tempo, è stata la commissione patrimonio e politiche abitative che con una seduta lampo, convocata giovedì 27 aprila, si è dichiarata favorevole all’operazione che i Friedkin vogliono realizzare nel territorio del municipio IV. “Se riuscissimo a evitare gli espropri che non sono funzionali al progetto sarebbe un bene” ha commentato il presidente della commissione Yuri Trombetti “Stiamo aspettando gli approfondimenti dell'urbanistica”. La zona è infatti interessata dalla presenza di alcuni insediamenti abitativi, difesi da chi vi risiede e dai comitati che stanno contrastando, anche sul piano legale, il progetto della società giallorossa.

I pareri positivi

Trombetti, che come gli altri presidenti di commissione ha espresso parere favorevole alla delibera, ha sottolineato che c’è un altro aspetto da considerare, quello della “rilevanza archeologica dell’area”, visto che “quello è un posto interessante e potrebbero esserci dei resti importanti”. Il parere è comunque arrivato, ed è in dirittura di esprimere il nulla osta anche la commissione lavori pubblici. La seduta è stata calendarizzata per venerdì 28 aprile ma il suo presidente Antonio Stampete, interpellato da Romatoday, ha fatto sapere che l’intenzione della commissione è quella di esprimere al pari delle altre il proprio via libera.

Il parere positivo della commissione politiche abitative, è arrivato dopo quello già espresso da altre quattro. La prima ad avallare la delibera sulla pubblica utilità è stata quella urbanistica, presieduta dal consigliere Giuseppe Amodeo della lista civica Gualtieri. Poi è stata la volta di quelle dedicate all’ambiente, alla mobilità ed allo sport, convocate contemporaneamente il 26 aprile. In questo caso il nulla osta è arrivato in maniera unanime, con i rappresentanti delle opposizioni, del M5s e del centrodestra, che hanno però scelto di non votare. Nell’esprimere il proprio via libera, però, sono stati rilevati alcuni aspetti che verosimilmente troveranno spazio nella discussione prevista in aula.

Maggio il mese decisivo

Il mese di maggio sarà quindi decisivo per consentire ai Friedkin di realizzare uno stadio da 55mila spettatori, con una capienza che può raggiungere 62mila posti, nella zona di Pietralata. Rispetto alla roadmap inizialmente disegnata dal sindaco, c’è stato uno slittamento di qualche settimana. Non è particolarmente significativo nell’ambito di un cronoprogramma più complessivo che prevede la partenza dei lavori per il 2024. Serve però il voto dell’aula, e poi un’altra conferenza dei servizi, per consentire l’ avvio dei cantieri. E l’approvazione della delibera sulla “pubblica utilità”, che di fatto rappresenta l’approvazione capitolina del progetto, è legata anche all’accettazione di un “maxi emendamento”.

Il maxi emendamento

La maggioranza, nel raccogliere le varie criticità segnalate dai cittadini, emerse durante le commissioni, ed anche indicate dal municipio IV, è orientata a raccogliere tutte le modifiche richieste in un unico documento. Nel “maxi emendamento” quindi troverà spazio, ad esempio, la richiesta avanzata del presidente della commissione sport Nando Bonessio (EuropaVerde) cghe ha chiesto per “il parco centrale” previsto nel progetto, di “passare passi da un'area verde drenata, su un fondo di asfalto, ad un'area di verde non drenato con la presenza di alberi come intervento di mitigazione ambientale per l'intervento”. Altra richiesta che potrebbe essere inserita nel maxi emendamento è quella che chiede di far utilizzare la stazione Quintiliani della metro B, non solo per l’afflusso allo stadio, ma anche in occasione dell’uscita dei tifosi. E’ una proposta che è stata sollecitata da Francesco Carpano (lista Calenda) e Francesco Rocca (FdI) ma potrebbe essere accolta dalla maggioranza.