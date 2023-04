Stadio della Roma, la commissione urbanistica dà l'ok al pubblico interesse

L'amministrazione Gualtieri fa un passetto avanti nell'iter per l'approvazione del pubblico interesse relativo al progetto del nuovo stadio della Roma. Venerdì 21 aprile, infatti, la commissione urbanistica ha espresso parere favorevole, aprendo la strada anche alle altre commissioni (lavori pubblici, patrimonio, ambiente, mobilità, sport) chiamate a dire la loro prima del voto in assemblea capitolina. "Gli emendamenti illustrati sono frutto di un grande lavoro di tanti consiglieri" ha commentato il presidente Tommaso Amodeo della Civica.

La commissione urbanistica approva la delibera sullo stadio

Adesso si può dire che l'accordo tra Gualtieri e la sua maggioranza sulla tabella di marcia da rispettare per approvare il pubblico interesse del nuovo stadio della Roma sta vedendo i primi frutti. Come da programma, la commissione urbanistica si è riunita prima del ponte della Liberazione, ascoltando l'assessore Maurizio Veloccia e analizzando gli emendamenti presentati dai consiglieri rispetto alla delibera che racchiude il progetto previsto a Pietralata per il 2027. "C'è grande attesa ma dobbiamo fare le cose per bene" ha detto l'assessore, un po' ricalcando la volontà espressa da membri della maggioranza come Giovanni Zannola e Yuri Trombetti.

Veloccia: "Nessun maxi-emendamento"

Tra le altre cose, non sarà un maxi-emendamento quello portato in assemblea dal Pd, come sembrava emergere dopo la riunione tra primo cittadino e maggioranza: "Vogliamo circoscrivere in modo più efficace e chiaro le condizioni che si ritengono inderogabili nel progetto definitivo - ha spiegato ancora Veloccia in commissione, citato dall'Ansa - che non possono essere oggetto di risposte alternative o non chiare. Non saranno un maxi-emendamento di giunta, ma verranno proposti dalla maggioranza e discussi dall'Aula, e da una parte andranno a corroborare l'interesse pubblico e dall'altra 'scolpirannò gli aspetti inderogabili mettendo dei paletti per la futura convenzione, che non si approva in questa fase, ma nella quale vanno inseriti".

L'assemblea potrà esprimersi anche sul progetto definitivo

"Durante la commissione sono stati illustrati diversi emendamenti - confermano Tommaso Amodeo e Giorgio Trabucco della Civica Gualtieri - frutto di un importante lavoro di tanti colleghi consiglieri, tutti volti a migliorare il progetto iniziale. Sono stati analizzati soprattutto gli aspetti fondamentali legati ai parcheggi, alla mobilità pubblica e ciclopedonale, al sistema viario e all’acustica, con particolare attenzione alla vicinanza con l’ospedale Sandro Pertini. Con la costruzione dello stadio ci sarà un importante intervento di rilancio e rigenerazione che interesserà il quartiere di Pietralata e l’area est di Roma. L’infrastruttura farà inoltre da vero e proprio volano per l’economia della Città”. A quanto pare, il Pd è a lavoro su un emendamento relativo al punto 8 della delibera: l'assemblea potrà esprimersi nuovamente "a valle del recepimento e della definizione del progetto definitivo" sottolinea Veloccia.

I tempi per l'approdo in aula Giulio Cesare

La prossima settimana anche le commissioni ambiente, sport e mobilità dovrebbero dare il via libera, data la convocazione di una seduta tripla congiunta per mercoledì 26, mentre tra il 27 e il 28 dovrebbe esserci quella patrimonio congiunta con lavori pubblici. A questo punto la prima settimana di maggio è immaginabile l'approdo dell'atto in assemblea capitolina e a quel punto dipenderà tutto dal numero di ordini del giorno che presenteranno le opposizioni.