Stadio della Roma, Veloccia accelera e i comitati contrari attaccano: "Impugneremo qualsiasi atto"

Ai comitati contrari allo stadio della Roma le parole di Maurizio Veloccia a New Sound Level non sono piaciute affatto. L'assessore all'urbanistica, infatti, riferendo gli step per arrivare ai permessi per la realizzazione dell'impianto a Pietralata, ha spiegato che "immaginiamo di avviare e completare in tempi ristretti il dibattito pubblico subito dopo le vacanze".

L'accelerazione di Veloccia sullo stadio della Roma preoccupa i comitati

L'accelerazione, almeno a parole, dell'esponente della giunta Gualtieri, ha fatto sobbalzare sulla sedia le dieci realtà tra comitati e associazioni spontanee che da mesi stanno lottando affinché si fermi il progetto del nuovo stadio della Roma e si torni invece prepotentemente sull'idea di realizzare un parco. "Ogni dichiarazione dell’assessore Veloccia - si legge nella loro lettera - è per noi una occasione per ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la reale volontà di questa giunta è di portare avanti a tappe forzate un progetto tanto inaccettabile nella prevista localizzazione quanto costoso per le tasche dei cittadini di tutta Roma”.

"Ci spetta il parco, non l'impianto"

Per i comitati la volontà del Campidoglio di iniziare e concludere il dibattito in tempi brevi "sancisce l'inutilità di un momento dell'iter che invece dovrebbe essere dedicato al dialogo, alla condivisione e all'ascolto delle istanze". Per questo, ricordano le 10 realtà "procederemo a contestare al Tar la delibera di pubblico interesse approvata il 9 maggio e pubblicata il 6 giugno e qualsiasi altro documento verrà

prodotto - promettono - e ci opporremo in ogni sede riterremo opportuna, sino all’ultimo grado di giudizio, per impedire gli

eventuali espropri o allontanamenti che riguarderanno le famiglie abitanti e residenti nell’area individuata, sia perpetrate dal Comune che da terzi, e che difenderemo attraverso la condivisione, la conoscenza e la partecipazione il Parco di Pietralata che spetta ai cittadini”. Un parco di circa 14 ettari, tra via dei Monti Tiburtini e via dei Monti di Pietralata, previsto dal piano regolatore generale del 2008.

"Smascheriamo la finzione ambientalista di questa giunta"

"E’ giunto il momento di smascherare la finzione delle dichiarazioni ambientaliste e ecologiste di questa giunta - conclude la rete dei comitati - e dei suoi rappresentanti che con la scusa della lotta all’inquinamento adottano azioni liberticide ed economicamente svantaggiose per i cittadini, salvo poi condannare alla cementificazione 14 ettari di verde pubblico, sacrificandoli sull’altare della speculazione edilizia e di interessi privati". A firmare il comunicato sono: comitato popolare Monti di Pietralata, circolo Arci Pietralata, comitato Villa Blanc, comitato di quartiere Tiburtino Nord e Pietralata, comitato cittadino Pietralata Tiburtino, comitato di quartiere Torraccia, rete civica cittadinanza attiva parco Andrea Campagna, comitato stadio Pietralata no grazie, No stadio Lanciani-Nomentana e il coordinamento contro "le mani sulla città".