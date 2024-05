Caos balneari, interviene il Consiglio di Stato. Le spiagge restano ai vecchi concessionari

Nuova ordinanza del Consiglio di Stato sull’intricata vicenda delle concessioni balneari. I giudici di Palazzo Spada si sono espressi, il 14 maggio, su una questione sollevata dal Comune di Amalfi che però fa giurisprudenza in tutta la penisola.

“Tenuto conto del fatto che allo stato non risultano bandite gare per l’assegnazione delle concessioni” si legge nel provvedimento firmato dal Consiglio di Stato, poiché “la decadenza preclude” alla società che in quel caso si era appellata “ogni ulteriore esercizio dell’attività imprenditoriale svolta, l’immissione in possesso dell’area da parte del comune non sembra poter precludere ad un utilizzo dell’area per l’esercizio della stagione balneare corrente”.

La decisione del Consiglio di Stato

In sostanza se il comune non ha fatto un bando, ed è anche il caso del comune di Roma, l’area per la quale c’è una concessione decaduta resterebbe inutilizzata. Ma “nel bilanciamento degli interessi contrapposti – ha spiegato il giudice appare preminente quello privato, tenuto conto che in questo modo sono soddisfatti anche gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area ed alla percezione dei canoni demaniali”. Meglio quindi puntare su un concessionario decaduto, che paghi l’affitto e che tenga in condizioni decorose un’area che, diversamente, non verrebbe manutenuta né fruita.

“Al di là di qualsiasi ricaduta o similitudine - ha commentato Massimo Muzzarelli, numero uno della Federbalneari di Roma - ci preme sottolineare come l’estensore del pronunciamento abbia colto con estrema concretezza la realtà, traendo conclusioni assolutamente condivisibili e legate alla temporalità di una stagione ormai avviata, nonché il preminente interesse pubblico della fruizione del bene mare".

“Il Consiglio di Stato, con tre Ordinanze dello stesso contenuto, ha affermato che prevale l'interesse privato a continuare l'attività ancorché decaduto dalla concessione non essendo i comuni nelle condizioni di affidare a terzi il compendio demaniale” ha commentato Antonio Capacchione, il presidente del SIB il sindacato italiano balneari.

Un quadro normativo in evoluzione

A Roma il comune ha deciso di prorogare quasi tutte le concessioni scadute, con qualche eccezione di lusso, promettendo un bando che, verosimilmente, arriverebbe il prossimo anno. Il condizionale è d’obbligo perché bisogna attendere, a livello locale, e le indicazioni che arriveranno dalla definitiva redazione del Piano di utilizzo degli arenili ed a livello nazionale i decreti attuativi della legge sui balneari voluta dal governo.

“Siamo in presenza di importanti decisioni della giustizia amministrativa in favore dei concessionari attualmente operanti che però – ha sottolineato il presidente del SIB – non fanno venir meno sia la necessità che urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore, che continua irresponsabilmente a mancare esponendo a gravi e concreti rischi la parte più preziosa del turismo”.