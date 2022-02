Spreco alimentare, Gualtieri si mette sulla scia della Raggi: si punta sulla riduzione della Tari

Ogni anno finiscono nella spazzatura quasi 31 chili di prodotti alimentari. E? questo il dato che emerge da una ricerca condotta dalla Coldiretti in occasione della giornata dello spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio.

La delibera grillina

Una quota significativa del cibo che non viene consumato, è quello che transita per le aziende che effettuano la distribuzione o che si dedicano alla ristorazione. Per spezzare il circolo vizioso, durante la passata consiliatura era stata votata una delibera. Il provvedimento era finalizzato a concedere uno sconto sulla tariffa dei rifiuti, la Tari, alle categorie ?che producono o distribuiscono beni alimentari? si legge nel dispositivo e che a titolo gratuito cedono le eccedenze ?agli indigenti ed alle persone in maggiori condizioni di bisogno?. Una cessione, da rendicontare, che doveva avvenire ?per il tramite di associazioni assistenziali o di volontariato iscritte regolarmente negli elenchi o registri pubblici?.

L'iniziativa della giunta Gualtieri

Il provvedimento, pensato nella scorsa consiliatura, è stato ripreso dall?attuale. ?Prima di Natale ? ha spiegato l?assessora Sabrina Alfonsi - è stata predisposta la determinazione dirigenziale che individua le agevolazioni sulla Tari per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione e le modalità di certificazione del cibo raccolto, dando finalmente attuazione alla delibera 116/2020? quella appunto della precedente amministrazione.

Le altre misure per contrastare lo spreco

?A questo primo passo vanno affiancate attività formative e di sensibilizzazione nelle nostre scuole con la realizzazione di moduli didattico-laboratoriali sui temi della lotta allo spreco, della sostenibilità ambientale e del consumo responsabile? ha chiarito l?assessora all?ambiente ed ai rifiuti di Roma Capitale. Nel novero delle iniziative che l?amministrazione Gualtieri vuole mettere in campo, c?è anche ?la mappatura degli spazi che in tutta la città supportano la redistribuzione delle risorse e delle eccedenze recuperate? ed anche ?la creazione di veri e propri hub con mense attrezzate, dove volontari formati per il recupero degli sprechi, possano preparare pasti da asporto?. Si tratta di misure che faranno parte di un piano strategico del cibo che, ha fatto sapere Alfonsi ?inizierà il percorso il prossimo 23 febbraio con la convocazione, alla presenza del Sindaco Gualtieri, della prima seduta del consiglio del cibo di Roma?.