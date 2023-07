Uno sportello contro l’omotransfobia in un immobile del Comune. Ecco il bando da 270mila euro

Il primo sportello di accoglienza per persone omosessuali, trans e bisex di Roma Capitale. Aprirà dopo l’estate in zona Prati, con un finanziamento di 270.000 euro inserito nel bilancio 2023-2025. In questi giorni l’avviso pubblico è in dirittura d’arrivo, presto si saprà quale associazione otterrà la gestione del servizio da ottobre 2023 fino a fine 2025, con 13 soggetti attualmente in corsa.

Il primo sportello Lgbtq+ di Roma Capitale

L’iniziativa è dell’ufficio operativo Diritti Lgbtq+ del Campidoglio, istituito all’inizio dell’amministrazione Gualtieri e presieduto da Marilena Grassadonia. Il percorso è iniziato oltre un anno fa, quando l'ufficio ha chiesto al dipartimento valorizzazione del patrimonio di suggerire immobili disponibili dove collocare un servizio di prima e seconda accoglienza per persone omosessuali, trans, bisex che necessitino di supporto. Dopo un iter non certo breve, è spuntato un trilocale in via Giuseppe Andreoli 2 nel quartiere Prati.

A bilancio 270mila euro fino al 2025

"Così abbiamo fatto partire la manifestazione d'interesse - spiega Marilena Grassadonia - con lo scopo di individuare il soggetto adatto allo svolgimento dei servizi per conto di Roma Capitale. Sarà la prima volta che accade in questa città. Il buget è stato assegnato nel bilancio fino al 2025, inizialmente era più alto (360.000 euro, ndr) ma la ristrutturazione dell'immobile è slittata per motivi burocratici e quindi non abbiamo potuto affidare il servizio da inizio 2023, come preventivato". E così anche il buget si è ridotto, scendendo a 270.000 euro.

Gli operatori in lizza per la gestione

A giocarsi la gestione sono 13 soggetti, ammessi alla procedura dopo una serie di integrazioni richieste dagli uffici: Gaycs, Gay Center/Gay Help Line, Rete Lenford, Gender X Aps, Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, A buon diritto, Libellula Italia, Cirses, Differenza Lesbica, Agapanto, Cora onlus, Famiglie Arcobaleno e Gender X. Niente da fare, invece, per Abile Mente, L'ora d'aria Aps, l'Istituto Psicoanalitico e Gaynet. "Speriamo che lo sportello vada bene - conclue Grassadonia - così da poter ripetere l'esperienza, rinnovando il finanziamento e il bando dopo il 2025". I servizi non si fermeranno alla prima accoglienza, ma grazie a figure professionali specifiche andranno a orientare l'utenza, in base alle esigenze, fornendo assistenza legale, proponendo percorsi formativi e indirizzando al mercato del lavoro.