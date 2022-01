Ostia, Ascom lancia un nuovo sportello antiusura: “Il fenomeno è reale e vogliamo contrastarlo”

E’stato attivato in piazzale della posta 2, ad Ostia, un nuovo sportello antiusura e sovraindebitamento, presso l’Ascom Confcommercio Roma litorale sud.

Il nuovo sportello

Il servizio, finalizzato ad offrire informazioni e assistenza a quanti restano vittime di questi fenomeni, è gestito dall’ Ambulatorio antiusura onlus, un’associazione riconosciuta che opera dal 1996 fornendo consulenza legale, psicologica e finanziaria e gestendo, nell'ambito della propria attività di prevenzione, i fondi di prevenzione del ministero del tesoro e della regione Lazio destinati a consentire l'accesso al credito a tutti i soggetti in difficoltà ed a rischio usura, insieme con l'associazione FAI Antiusura Ostia volare Aps che opera dal 2003 sul territorio del X Municipio e sul litorale romano nella prevenzione e contrasto dell'usura.

Due fenomeni da combattere

“Il fenomeno dell’usura esiste, come, specialmente in questa fase di crisi socioeconomica, esiste il rischio di sovra indebitamento delle imprese – ha commentato Valeria Strappini la presidente di Ascom Ostia Confcommercio Roma litorale sud. Il monitoraggio dell’Ascom è costante e l’associazione di categoria è a supporto degli imprenditori del comparto produttivo del litorale romano, pronta a ricevere segnalazioni per contenere ed eliminare questo fenomeno”.

Un servizio prezioso anche nel litorale

Le difficoltà economiche, moltiplicatesi negli ultimi anni anche a causa della pandemia, hanno spinto a potenziare l’offerta di un servizio particolarmente importante. Ma non solo nel litorale. Perché il sovra indebitamento e l’usura alimentano i proventi della criminalità organizzata in tutta la città. Ed il litorale non ne è certo immune. “Siamo felici di poter erogare questo servizio anche ad Ostia a Roma Confcommercio da molto tempo ha attivato questo sportello antiusura che – ha concluso Strappini – finalizzato ad offrire informazioni e assistenza a tutta la città”.